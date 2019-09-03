Эксперт объяснила,почему экономического роста правительство Гончарука будет достигать постепенно

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рост экономики на 2-3% в год является недостаточным, и эти показатели должны быть в пределах 5-7%. Однако это – план, достижение которого требует времени.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказала эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая.

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Как известно, во время своей первой речи в парламенте Гончарук назвал важнейшей задачей своего правительства экономический рост. "Нам нужно расти не по 2-3%, а минимум – по 5-7%. Минимум", – подчеркнул Гончарук.

Однако, по словам Брудницкой, в ближайшее время достичь таких показателей вряд ли реально.

Что известно об Алексее Гончаруке?Это украинский юрист, адвокат, магистр права, доктор философии в отрасли права. В 2001 – 2006 годах учился в Институте права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, сейчас является доцентом кафедры финансового и банковского права в этом же заведении. Также окончил Академию государственного управления при Президенте Украины.



К политике приобщился в 2014 году – пытался (безуспешно) попасть в парламент по спискам партии "Сила людей". Работал внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов, а впоследствии советником Министра экономического развития и торговли Степана Кубива.



В 2015 – 2019 годах был главой независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования". Это независимая структура, которую финансирует Европейский Союз. Центр занимается вопросами улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

Бегло премьер-министр обозначил и методы достижения поставленной цели: снижение процентных ставок по кредитам и привлечение инвестиций, но главное – кредитные средства от внешних партнеров.

"При таких условиях нам физически невыгодно ускорять темпы экономического роста выше 4%. Но даже если представить заинтересованность кредиторов в росте – за счет чего? Ведь снижение ставок по кредитам, не подкрепленное ростом, повлечет ускорение инфляции. Для восстановления мощностей и модернизации промышленности нужны огромные инвестиции и время. Привлечение инвестиций – под что? Земля является таким ресурсом, который из государственной собственности можно изъять только один раз", – сказала она.

Брудницкая также отметила, что сейчас в пользу Гончарука работает новизна, которая будет иметь положительное влияние на его отношения с внешними донорами.

При этом, по ее словам, варианты достижения анонсированного уровня роста все же есть. "Можно стремительно девальвировать гривну, но тогда придется снижать тарифы, цены и ссориться с аграриями. То есть, варианты есть", – сказала она, добавив, что Гончарук возглавил практически полностью внешне управляемое правительство и вынужден будет, по крайней мере, до получения транша МВФ, следовать советам внешних консультантов.

Смотрите видео выступления Алексея Гончарука: