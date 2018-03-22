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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Эксперт подсчитал цену потери Крыма и Донбасса в долларах

34 Читати новину українською
Оккупация дорого обходится
Оккупация дорого обходится

Если Украина навсегда потеряет Крым и Донбасс с их месторождениями и активами, то ее убытки составят не менее 98 миллиардов долларов.

Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра "Атлантического совета" Андерса Аслунда.

Как пояснил эксперт, посчитать потери Украины можно умножив долю вторичного ВВП на количество лет, в которые продолжается оккупация.

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Аслунд напомнил, что Донбасс приносил 10% ВВП Украины, а Крым – 3,7%.

Международный валютный фонд оценил ВВП Украины в докризисный 2013 на уровне 179,6 миллиарды долларов. То есть +13,7% от 179,6 миллиардов долларов, умножив на четыре – это 98,4 миллиарда долларов. Это примерно представляет ценность потери Украины, если она потеряет эти территории навсегда,
– цитирует эксперта "Громадське".

Также в докладе говорится о оккупационной власти Крыма и Донбасса, материальном ущербе на этих территориях, и том как влияют торгово-экономические санкции на Россию и чего они стоят.

Кроме того, Аслунд подсчитал, что за четыре года импорт – экспорт между Украиной и Россией сократился на 80%.

Теги: Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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