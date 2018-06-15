19:56
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Программы Pro новости

Эксперт пояснил, когда и при каких условиях бизнесмены вкладывают деньги в рейтинги кандидата

Pro новости 18 Читати новину українською

О предвыборной кампании в Украине, президентских амбициях Тимошенко и 33-м дне голодовки Сенцова – в программе "Pro новости" рассказали политолог Владимир Фесенко и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Владимир Фесенко: В США нет такой зависимости кандидатов в президенты от олигархов, как у нас. Но я не согласен с тезисом, что в Украине кандидаты зависимы от олигархов. На самом деле, все сложнее. Начиная с 2000-х годов очень часто проявляется такой феномен – олигархи и вообще крупный бизнес начинает вкладывать в рейтинги кандидата. То есть сначала рейтинг кандидата, а потом в него инвестируют. Это как акции, которые растут, – в них тоже инвестируют. И не всегда срабатывает зависимость от денег. Я прекрасно помню разговор с одним из бизнесменов, который спонсировал кампанию Виктора Ющенко. Он мне сказал: "Мы прекрасно понимаем, что после выборов Виктор Андреевич может нам сказать, мол, всем спасибо, но я никому ничего не должен". Частично это сработало. Кстати, Петр Поршенко надеялся тогда, что получит должность премьер-министра, но ее получила Юлия Тимошенко и так далее.

Для нашей политики – будь то выборы президента, выборы парламентские или местные выборы – характерна зависимость от больших денег. И это разорвать не так просто. Для этого нужен целый комплекс мер. И если его будут задействовать, как например проверку е-деклараций, то у многих бизнесменов пропадет желание лезть в политику,
– добавил политолог.

Владимир Фесенко: Я бы не упрощал феномен Юлии Тимошенко. Действительно, ее проблема в том, что ее воспринимают как явление, как феномен старой олигархической политики. Но она хочет избавиться от этого имиджа. Именно поэтому данное мероприятие и было организовано. Фактически, на мой взгляд, это была попытка призвать украинский креативный класс, активную часть гражданского общества. Она, например, упоминала в начале, что там присутствовал актив "Реанимационного пакета реформ". И она подчеркивала, что это мероприятие не партийное, что здесь есть ее критики также.

Ирина Геращенко: Хочу напомнить, что ни к Сенцову, ни к Кольченко за все эти четыре года не допускали украинских консулов и независимых врачей. Поэтому была создана соответствующая дорожная карта относительно таких посещений и конечно, что украинская сторона настаивала и настаивает на первоочередности и приоритетности посещения именно Олега Сенцова. Сенцов голодает больше месяца и это уже критическая ситуация, поэтому я удивлена такими действиями России. Людмила Денисова делает все для позитивного решения, потому что вопрос критичен и они хотят его активизировать, но речь идет о большой политике. Ведь для Кремля жизнь людей является политикой.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Юлия Тимошенко Новости политики Pro новости Бизнес Деньги Выборы Президента 2019
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
сегодня, 19:00 Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
Яніна Ткачук 64
Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
сегодня, 18:01 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
1966
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сегодня, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 1616
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сегодня, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 131
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сегодня, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 1170
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук