Эксперт пояснил, когда и при каких условиях бизнесмены вкладывают деньги в рейтинги кандидата

О предвыборной кампании в Украине, президентских амбициях Тимошенко и 33-м дне голодовки Сенцова – в программе "Pro новости" рассказали политолог Владимир Фесенко и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Владимир Фесенко: В США нет такой зависимости кандидатов в президенты от олигархов, как у нас. Но я не согласен с тезисом, что в Украине кандидаты зависимы от олигархов. На самом деле, все сложнее. Начиная с 2000-х годов очень часто проявляется такой феномен – олигархи и вообще крупный бизнес начинает вкладывать в рейтинги кандидата. То есть сначала рейтинг кандидата, а потом в него инвестируют. Это как акции, которые растут, – в них тоже инвестируют. И не всегда срабатывает зависимость от денег. Я прекрасно помню разговор с одним из бизнесменов, который спонсировал кампанию Виктора Ющенко. Он мне сказал: "Мы прекрасно понимаем, что после выборов Виктор Андреевич может нам сказать, мол, всем спасибо, но я никому ничего не должен". Частично это сработало. Кстати, Петр Поршенко надеялся тогда, что получит должность премьер-министра, но ее получила Юлия Тимошенко и так далее.

Для нашей политики – будь то выборы президента, выборы парламентские или местные выборы – характерна зависимость от больших денег. И это разорвать не так просто. Для этого нужен целый комплекс мер. И если его будут задействовать, как например проверку е-деклараций, то у многих бизнесменов пропадет желание лезть в политику,

– добавил политолог.

Владимир Фесенко: Я бы не упрощал феномен Юлии Тимошенко. Действительно, ее проблема в том, что ее воспринимают как явление, как феномен старой олигархической политики. Но она хочет избавиться от этого имиджа. Именно поэтому данное мероприятие и было организовано. Фактически, на мой взгляд, это была попытка призвать украинский креативный класс, активную часть гражданского общества. Она, например, упоминала в начале, что там присутствовал актив "Реанимационного пакета реформ". И она подчеркивала, что это мероприятие не партийное, что здесь есть ее критики также.

Ирина Геращенко: Хочу напомнить, что ни к Сенцову, ни к Кольченко за все эти четыре года не допускали украинских консулов и независимых врачей. Поэтому была создана соответствующая дорожная карта относительно таких посещений и конечно, что украинская сторона настаивала и настаивает на первоочередности и приоритетности посещения именно Олега Сенцова. Сенцов голодает больше месяца и это уже критическая ситуация, поэтому я удивлена такими действиями России. Людмила Денисова делает все для позитивного решения, потому что вопрос критичен и они хотят его активизировать, но речь идет о большой политике. Ведь для Кремля жизнь людей является политикой.

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