Эксперт рассказал, как американский финансист собственным умом заработал миллионы долларов

Фонд "Возрождение" Джорджа Сороса активно продвигает принципы демократии и свободы, еще с 90-х он помогает талантливым школьникам. В общем, ведет себя как обычный современный буржуй.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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По словам эксперта, большая часть самых богатых людей США все свое состояние завещают на благотворительность. "Так вот, как Сорос филантроп уже 20 лет помогает украинскому обществу. И, как это ни странно, за это время так и не образовались, какие бы то не были, его интересы. Он не приватизировал по схеме ни одного государственного предприятия. Он не сел на потоки государственным компаний или целых отраслей", – прокомментировал Фурса.

Он просто помогает, уже 20 лет. И если до 100 лет он делал это и ничего не получил в замен, в чем его могут подозревать в Украине? Но с другой стороны, у нас ведь все знают, что никто просто так в Украине ничего не делает,

– заявил финансовый аналитик.

Сергей Фурса отметил, что негативный пиар Джордж Сорос заработал после того, как его операции позволили ему заработать много денег на падении британского фунта. Он заработал своим собственным умом, прогнозируя динамику валют и акций. Он не приватизировал за бесплатно заводы, не посадил родственника в министерство и не продавал оружие за откаты. Он заработал на честном и конкурентном рынке, зарабатывает там уже десятки лет, и делает это исключительно собственным умом.

Можно понять, почему такой человек пугает украинских чиновников и олигархов. Для них его действия – это магия. Они не понимают, что так можно. И для них всегда будет существовать мировой заговор. Ведь своим умом заработать нельзя. Но это лишь проблема деградации украинских чиновников,

– прокомментировал эксперт в своем видеоблоге.

Фурса также добавил, что Сорос – это хороший пример как своим умом и трудом можно достичь всего, выйдя из абсолютной нищеты до абсолютного богатства.

Видео полного выпуска видеоблога Сергей Фурса "Финансовая грамотность" за 16 июня 2018