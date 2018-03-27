Эксперт рассказал, какие будут последствия для России и мира выдворения российских дипломатов

Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009 Владимир Огрызко в интервью 24 Каналу рассказал о последствиях выдворения российских дипломатов из европейских стран.

– Кремль переступил действительно несколько красных линий. И то, что раньше хотели не видеть или, возможно, действительно не видели, то сегодня уже не видеть нельзя. Надо быть или слепым, или глухим, или слепым и глухим, и не слышать, и не видеть. Все увидели и услышали. Отсутствие реакций было просто приглашением для Путина идти дальше и делать то же самое. Поэтому молчать и бездействовать было бы просто невозможно. Возможно, это не красная карточка, но уже такая оранжевая. Следующий шаг будет для России чрезвычайно болезненным.

– Надо ожидать, что под давлением, в том числе и сегодняшних событий, новых санкций, российское руководство наконец поймет, что у него остается, собственно, две опции. Первая – вернуться к здравому смыслу и начать работать с другими странами на основе международного права. Также выйти из Крыма, выйти с Донбасса, заплатить по счетам за то, что они здесь наделали. Выйти из Сирии, прекратить вмешиваться в дела демократических стран. Прекратить заниматься коррупцией. Тогда есть шанс, что Россию когда-то через некоторое время вернут к цивилизованному общению.

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