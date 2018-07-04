Эксперт рассказал, какие украинские товары больше всего экспортируются в США

США является в Украине восьмым партнером, которому мы экспортируем товары, если посмотреть за четыре месяца 2017 года, то экспорт составил 293 миллиона долларов США и вырос почти на 26%.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Никольская.

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По ее словам если посмотреть на структуру нашего экспорта в США, то обычно преобладают такие товары как металлургическая продукция, товары сельского хозяйства первичной переработки.

Однако у нас растет экспорт готовых пищевых продуктов, например, на полках американских магазинов можно увидеть большое количество пищевых продуктов, производимых мировыми компаниями в Украине. Есть большое количество уже переработанных продуктов, например, украинская томатная паста используется в процессе производства кетчупов,

– отметила Никольская.

Она рассказала, что есть также случаи использования продукции машиностроения. Также в США поставляются микроскопы и запчасти для авиастроения.

Что важно, растет экспорт услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий. Для нас это достаточно большие возможности для развития,

– отметила заместитель министра экономического развития и торговли Украины.

Наталья Никольская добавила, что рынок США достаточно заинтересован в украинской моде, поскольку большое количество известных людей уже одеваются в украинское