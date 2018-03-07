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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперт рассказал, какой миф разрушен после победы Украины в "газовом" суде против России

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"Газпром"– ненадежный партнер / 24 Канал

"Газпром" ведет себя очень непорядочно как поставщик энергоресурсов и пытается сохранить старые монопольные позиции. Газовый монополист боится пропустить гол в свои ворота накануне выборов президента РФ.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Как отмечает политолог, Украина в течение последних 2,5 лет, когда не закупала российский газ, жила без газовых проблем. Только наступает первый час закупки российского газа по решению Стокгольмского арбитражного суда Россия сразу начинает войну.

России и "Газпрому" нельзя доверять. Это не те партнеры, которые выполнят свои обязанности. Кроме того, Газпром боится публичной огласки того, что они проиграли Украине. Путин просто уничтожит главу компании Алексея Миллера. Ведь миф о том, что Украина постоянно должна России за газ, разрушается. Ситуация кардинально изменилась, и теперь Россия нам должна. У россиян от этого мозги расплавятся – что они должны выплатить нам деньги,
– говорит Давидюк.

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В то же время, по мнению эксперта, Украина тоже продемонстрировала наличие определенных проблем. В "Нафтогазе", считает он, красивые, но недальновидные менеджеры. Нельзя было надеяться на порядочность "Газпрома" и надо было закачивать побольше резервов в газохранилища.

"Нафтогаз" выиграл суд, но проиграл внутриполитический момент, когда объявил о закрытии садов и школ с целью экономии газа. За что же мы тогда воюем? За то, чтобы у нас была богатая страна, умные люди, хотим, чтобы газ был только на предприятиях олигархов? Вместо того, чтобы прикрутить газ олигархам, прикрутили детям. Пожертвовали тем, кого наименее жалко – детьми,
– отмечает Николай Давидюк.

Поэтому, отмечает специалист, дальше этот спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" развиваться исключительно в публичной плоскости с участием международных авторитетных судов. Украине необходимо вести прозрачный публичный юридический диалог, и избегать прямых и подковерных договоренностей с россиянами. Иначе, по убеждению Давыдюка, мы проигрываем, как это было в 2009 году, когда Юлия Тимошенко подписывала газовые контракты с Путиным. Политики нас посадят на коррупционную иглу и уничтожат Украину.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза. 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Как известно, в декабря 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно решению, Украина в 2018 году должна закупить у России около 4-5 миллиардов кубометров газа.

Теги: Новости политики Новости Украины Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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