Эксперт рассказал, почему Порошенко так часто говорит о поездке в Крым

Пресс-конференция Порошенко "Вызовы-2018" не стала прорывом, но и каких-то откровенных негативов не было.

Об этом сайту "24" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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По словам политолога, нельзя сказать, что пресс-конференция негативно отразится на имидже президента, ведь все острые и неприятные вопросы Порошенко искусно обходил. При этом Виталий Бала отмечает, что пресс-конференции главы государства должны готовиться в контексте серьезных заявлений и направлены на общение с гражданами через журналистов. Но в данном случае это было чисто общение с журналистами.

По мнению эксперта, пока рано говорить о шансах Порошенко на выборах президента. При этом, комментируя заявления Порошенко о его визите в Крым в 2014 году, Бала отметил, что тема войны на Донбассе Порошенко в любом случае будет использовать во время выборов.

Цель пресс-конференции – зафиксировать позиции Порошенко. Его заявления о посещении Крыма связаны с тем, что в последние дни о Крыме много говорится в информационном пространстве из-за четвертойю годовщиныу аннексии. Особенно в контексте, кто сдал Крым. Порошенко показывает, что он был там, но не принадлежит к тем людям, которые были у власти в Украине, когда Россия оккупировала Крым (тогда Порошенко был народным депутатом – "24"). Технологически это правильно,

– сказал Виталий Бала.

Напомним, 28 февраля президент Петр Порошенко срочно созвал пресс-конференцию "Вызовы-2018". Отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах, Порошенко отметился громким заявлением о том, что "не проиграл в своей жизни еще ни одной избирательной кампании".

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