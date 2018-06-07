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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Эксперт рассказал, получит ли Украина транш МВФ после принятия закона об Антикоррупционном суде

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Сергей Фурса
Сергей Фурса / 24 Канал

Украина еще не выполнила все требования МВФ. Еще нужно поднять тарифы до рыночного уровня. Это было требованием еще прошлого транша.

Об этом в эфире 24 канала рассказал финансист, экономический эксперт Сергей Фурса.

"Украина взяла на себя это обязательство и не выполнила. МВФ сотрудничает со многими странами и она будет вынуждена требовать выполнения этих требований. Потому что и другие страны не будут соблюдать обязательства", – сказал эксперт.

Он также добавил, что задержка транша происходит из-за невыполнения обязательств Украиной.

Вы прогнозируете, что должно произойти, а люди потом не выполняют обещания. Задержка транша от МВФ случилась тогда и происходит сейчас из-за того, что Украина не выполняет свое домашнее задание,
– сказал Фурса.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией.

Теги: Новости Украины Транш МВФ МВФ Новости политики Антикоррупционный суд Тарифы
Источник: 24 Канал
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