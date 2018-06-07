Эксперт рассказал, получит ли Украина транш МВФ после принятия закона об Антикоррупционном суде

Украина еще не выполнила все требования МВФ. Еще нужно поднять тарифы до рыночного уровня. Это было требованием еще прошлого транша.

Об этом в эфире 24 канала рассказал финансист, экономический эксперт Сергей Фурса.



"Украина взяла на себя это обязательство и не выполнила. МВФ сотрудничает со многими странами и она будет вынуждена требовать выполнения этих требований. Потому что и другие страны не будут соблюдать обязательства", – сказал эксперт.



Он также добавил, что задержка транша происходит из-за невыполнения обязательств Украиной.

Вы прогнозируете, что должно произойти, а люди потом не выполняют обещания. Задержка транша от МВФ случилась тогда и происходит сейчас из-за того, что Украина не выполняет свое домашнее задание,

– сказал Фурса.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией.