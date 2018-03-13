Эксперт рассказал, при каких условиях могут судить депутата из "Опоблока", выехавшего из Украины

Против депутата Бакулина по делу "вышек Бойко", очевидно, есть серьезные доказательства. Но если он находится в Израиле и имеет гражданство этого государства, то Израиль его никогда не выдаст Украине. Доказать вину экс-министра энергетики Юрия Бойко очень сложно.

Об этом сайту "24" сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

К сожалению, согласно законодательству Украины, если против народного депутата есть подозрение и с него хотят снять неприкосновенность, то у него есть куча времени, чтобы уехать из страны. Пока парламент не отменил его иммунитет, чтобы прокуратура или НАБУ могли проводить следственные действия, ни один государственный орган не может его остановить,

– рассказывает Леонов.

Как напоминает политолог, Украина до сих пор живет по Уголовно-процессуальному кодексу, который был принят при Януковиче и который дает "зеленую" дорогу коррупционерам.

"Все эти громкие вещи, когда высокопоставленных коррупционеров берут на поруки или отпускают под смешные залоги – это все нынешний УПК. Давно раздавались призывы изменить УПК, чтобы тем, кого обвиняют в нанесении ущерба государству на сотни миллионов гривен, запретить возможность отпускать. И до сих пор даже нет соответствующего законопроекта", – отмечает Леонов.

По его словам, по крайней мере, было бы хорошо, чтобы были внесены изменения в законодательство относительно ограничения подозреваемому депутату возможности выезда за границу, пока Верховная Рада не рассмотрела вопрос о снятии иммунитета.

Относительно обвинений экс-министра времен Януковича Юрия Бойко в коррупционных схемах с покупкой вышек для добычи нефти, то, говорит политолог, есть проблемы чисто следственного характера. В частности, имеются подписи самого Бойко под соглашениями. Разумеется, замечает он, что деньги от этой коррупционной сделки распределялись и на семью Януковича, но доказать причастность Бойко сложно. Только в случае, если кто-то из участников схемы даст против него показания.

Эксперт отмечает: непосредственно законодательство нарушали работники низших звеньев. Бойко – чиновник с большим опытом. Была даже информация, что при Янукович и высокопоставленные чиновники ставили подписи карандашом. Поэтому трудно доказать состав преступления.

Главный критерий оценки действий ГПУ и НАБУ – суд и приговор. Сейчас есть возможность заочного осуждения. Поэтому судебные процессы при условии важных доказательств можно запустить и при отсутствии подозреваемого. В Частности, Бакулина. И это было бы еще одно из доказательств коррупционных преступлений Януковича,

– подчеркивает Александр Леонов.

Напомним, 12 марта Регламентный комитет парламента признал законными представление ГПУ о привлечении Бакулина к уголовной ответственности, его задержание и арест. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Бакулин скрывается за границей.

Кто такой Евгений Бакулин? Уроженец России, народный депутат VIII созыва, входит в состав фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде. В 2007 году, а также с 2010 до 2014 года Евгений Бакулин был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Его подозревают в причастности к закупкам так называемых "вышек Бойко" – дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которому якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.