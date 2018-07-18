Эксперт рассказала, почему в Украине возникла угроза остановки многих водоканалов

Водоканалы сейчас находятся в достаточно сложной ситуации, ведь все должны понять, что около трех месяцев назад остановился "ДнепрАзот" на профилактические работы, и все водоканалы на это время имели определенные запасы.

Об этом рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий в прямом эфире 24 канала.

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По ее словам, "ДнепрАзот" должен был возобновить работу еще в начале июня, но впоследствии через своего поставщика он сообщил, что не может этого сделать.

Именно поэтому водоканалы остались на минимальных запасах. Остатки хлора для бесперебойной работы на водоканалах сейчас достигают от 3-4 суток до 14 суток – и это уже крайние сроки,

– отметила Ольга Бабий.



Структурная схема работы завода "ДнепрАзот"

Предприятие принимает природный газ, зато производит азотные удобрения и жидкий хлор. Как известно, завод "ДнепрАзот" контролируется знаменитыми олигархами – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

По состоянию на этот день завод до сих пор работу не возобновил, хотя 17 июля было совещание правительства с участием представителей "ДнепрАзота". Были поставлены определенные задания, но через сутки после встречи выяснилось, что завод так и не начал работать,

– заверила эксперт.

Она отметила, что после проблем с этим заводом, они начали искать другие источники производства и поставки азота. Очень много предприятий в Европе, в частности Польше, Венгрии и Румынии. Сейчас из Румынии уже начали завозить первые партии хлора, но этого объема не достаточно, ведь наземным транспортом достаточное количество его завести нереально.

"Налаживание импорта азота – это не проблема, но нам нужно время. "Киевводоканал" ведет переговоры с Узбекистаном, и они уже готовы импортировать азот. Но получить хлор мы сможем лишь в 20-30 числах августа", – прокомментировала Ольга Бабий.

Она также заявила, что если бы такая ситуация произошла в другой стране, и это предприятие создало бы на рынке такой дефицит, то оно сразу заплатило бы бешеные штрафы, их бы определили предприятием, которое влияет на опасность страны, и тогда огромные проблемы были бы у владельцев. "А наша система законодательства позволяет монополиям такое делать", – добавила эксперт.