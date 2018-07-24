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Эксперт заявил, что Зайцева не могла затормозить перед столкновением: детали смертельного ДТП

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Автомобиль Lexus, которым управляла Алена Зайцева, не мог избежать столкновения с автомобилем Геннадия Дронова, ведь двигался со скоростью в пределах 65-120 километров в час, заявил во время заседания суда эксперт по транспортным исследованиям Виталий Варлахов. В результате столкновения автомобилей в Харькове погибли шесть человек, еще пять получили травмы.

24 июля в Киевском районном суде Харькова допросили экспертов Харьковского института судебных исследований по делу о ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек.

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Эксперт по транспортным исследованиям Виталий Варлахов заявил, что Lexus, которым управляла Алена Зайцева, не мог вовремя затормозить, так как двигался со скоростью в пределах 65-120 километров в час. Варлахов подчеркнул, что столкновения с автомобилем второго обвиняемого Геннадия Дронова можно было избежать, если бы автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 103-106 километров в час.

Минимальное расстояние Lexus при зеленом сигнале было не более 38 метров от разметки. Остановка была невозможна,
– отметил эксперт.

22 мая суд представил результаты судебно-медицинских экспертиз обвиняемых. В характеристике Зайцевой нет данных о ее алкогольном или наркотическом опьянении, хотя первичный анализ показал наличие опиатов в ее моче.

На заседании 5 июня в суде свидетель со стороны защиты, медэксперт Александр Чубенко, который исследовал мочу Зайцевой, заявил, что при повторном исследовании наличие или отсутствие опиатов невозможно было подтвердить из-за недостатка биообразцов.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате аварии на месте погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы ДТП в Харькове Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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