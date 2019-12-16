Экспертизы в отношении подозреваемых в деле Шеремета противоречат друг другу,– расследование СМИ

Авторы экспертизы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подписали выводы, которые противоречат друг другу. Так, психологическая экспертиза утверждает, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, а экспертиза ходьбы считает доказательства "условно-достаточными".

Исследование иностранным экспертом видеозаписи с места убийства вообще ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей, говорится в материале "Следствие.Инфо". В заключении эксперта говорится, что все действия по подготовке и взрыва автомобиля Шеремета могла делать одна женщина. Полиция же арестовала двух – медика-волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

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В чем подозревают Кузьменко и Дугарь и что не совпадает

По данным следствия, Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Она вместе с еще одним фигурантом дела Андреем Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета.

Важнейшим доказательством причастности всех троих к убийству журналиста глава МВД Арсен Аваков назвал экспертизу. Она якобы доказывает, что женщины попали на записи камер в момент закладки взрывчатки под авто Шеремета.

Журналисты "Следствие.Инфо" получили текст экспертизы, на которую ссылается Аваков. Этот документ не содержит однозначных выводов, что люди на видео и подозреваемые – те же самые лица. А одно из заключений, ссылаясь на плохое качество видео, не может идентифицировать врача и женщину-киллера как одно лицо.



По версии полиции, Кузьменко и Антоненко – пара, которая закладывала взрывчатку под авто Шеремета / Фото "Следствие. Инфо"

Кузьменко обвиняют в том, что она подложила взрывчатку под авто Шеремета ночью, а утром подорвала его. 4 экспертов анализировали, может ли женщина-килерка быть Кузьменко. Для этого провели 3 исследования – психологическое, портретное и криминалистический анализ ходьбы.

Экспертную комиссию возглавил заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин. Вместе со своим заместителем Андреем Семенцем он проводил психологическое исследование, то есть анализ "психолого-функциональных признаков объекта исследования конституционной телосложения и особенностей невербального поведения".

На сайте этого государственного института указано, что психологическая экспертиза призвана "определить черты характера и ведущие качества личности". Однако в деле об убийстве Шеремета эксперты строят психологическое исследование на основе анализа движения и моторики двух людей на видео. Судя из заключения, эксперты института считают, что Кузьменко является той же женщиной, которую зафиксировали камеры во время закладки взрывчатки.

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Портретное исследование не подтвердило, что Кузьменко и килерка - одно и то же лицо

Судебная эксперт лаборатории криминалистических видов исследований Екатерина Педько делала портретное исследование. Задача-идентификация лица по фото-или видеоизображениям. Эксперт получила видео с камер наблюдения в ночь закладки взрывчатки, где видно женщину, которая закладывает взрывчатку, а затем вместе с мужчиной покидает место преступления. Это видео сравнивали с видео камер наблюдения, где Кузьменко уходит и возвращается с "Новой почты", а также заходит в магазин.

"Имеющиеся в изображениях Лица 1 признаки внешности, в частности, признаки лица, не дают возможности для идентификации Лица 1 и Лица 2, как одну и ту же личность", – говорится в заключении.

Документ содержал 28 изображений (скриншотов из видео), однако эксперт не смогла идентифицировать исследуемых женщин как одну и ту же. Все из-за "низкого качества изображения" и "неблагоприятных условий съемки".

Доказательства относительно Кузьменко являются " условно-достаточными"

Третье исследование "Криминалистический анализ походки" провел доктор философии в области биомеханики, владелец сертификата профессиональной компетентности криминалистического анализа походки, британец Иван Бирч.

В своей экспертизе он написал: "Исходя из моего опыта изучения походки человека, учитывая различные комбинации особенностей походки и принимая во внимание перечисленные ограничения, я считаю, что уголовный анализ хода обеспечивает условно-достаточные доказательства в подтверждение того, что Лицо 1 в исследуемых видеокадрах является Лицом 2". При этом в экспертизе не было расшифровано, что такое "условно-достаточное доказательство". Такая формулировка также не предусмотрена украинским уголовным законодательством.

Журналисты поинтересовались у Бирча о его роли в расследовании, однако на момент публикации материала не получили ответа.

Экспертиза не дает однозначного ответа, является ли килерка Юлией Кузьменко

Четверо экспертов подписали выводы, которые противоречат друг другу:

психологическая экспертиза говорит, что люди на видео идентичны,

портретная экспертиза не может назвать их идентичными,

экспертиза шествия считает доказательства "условно-достаточными".

Можно ли, опираясь на такие неоднозначные выводы, объявлять подозрение в убийстве?

–говорится в расследовании "Следствие. Инфо".

Все действия по подготовке и взрыва могла делать одна женщина, а полиция арестовала двух

Осенью Бирч делал еще одно исследование ходьбы по заказу украинских правоохранителей. Эксперт оценивал сходство женщин, зафиксированных камерами наблюдения утром 20 июля 2016 года, когда произошел взрыв (лицо А), за несколько дней до этого, когда якобы происходила подготовка преступления (лицо В) и ночью, когда заложили взрывчатку под авто Шеремета (лицо С).

Свои выводы Бирч делал на основе специальной 11-уровневой шкалы, которая варьируется от "очень веские доказательства на отклонение" до "очень веские доказательства на подтверждение".

Бирч оценил сходство женщины, которая была зафиксирована накануне убийства во время так называемой разведки с женщиной, которая закладывала взрывчатку, как "умеренные доказательства на подтверждение". Так же "умеренными доказательствами в подтверждение" эксперт назвал сходство женщины, которая закладывала взрывчатку с той женщиной, которая утром эту взрывчатку взрывала.

Более похожими Бирч считает женщину-разведчицу и ту, которая, вероятно, подорвала авто журналиста утром. Он называет "умеренно-весомым доказательством в подтверждение", что это один человек.

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Согласно экспертизе Бирча, все причастные к убийству и зафиксированы на видео женщины могут быть одним лицом / Фото "Следствие. Инфо"

То есть, согласно этой экспертизой получается, что женщина, которая делала фото видеокамер, готовясь к убийству, женщина с видео, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая, возможно, взорвала авто – с существенной вероятностью – один и тот же человек.

То есть все действия по подготовке и взрыва могла делать одна женщина. Полиция же арестовала двоих.

Заметим, что эта экспертиза не была упомянута на прошлой неделе во время обнародования новых доказательств в деле убийства Шеремета. А она ставит под сомнение продемонстрированы на брифинге выводы правоохранителей. Если бы следствие взяло во внимание вторую экспертизу, полиции следовало бы доказывать, что все женщины, запечатленные на камерах, является одним лицом – Кузьменко.

Что не совпадает в экспертизах в отношении других подозреваемых

Выдержки из схожих экспертиз в отношении других подозреваемых были озвучены их адвокатами во время судебных заседаний. В частности, портретная экспертиза в отношении Антоненко не смогла идентифицировать его и мужчину, который был с женщиной во время подкладывания взрывчатки, как одного человека.

В то же время адвокат Дугарь заявлял, что экпертиза (вероятно, портретная) идентифицировала его подзащитную и женщину-разведчицу как одного человека. Проводились ли другие экспертизы по Дугарь – психологическая и портретная – пока неизвестно.

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Список подозреваемых в убийстве Шеремета и в чем именно их подозревают

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд принял Дугарь под домашний арест на 2 месяца.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд принял Дугарь под домашний арест на 2 месяца. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Ее вместе с Антоненко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Кузьменко якобы на следующее утро взорвала эту взрывчатку. 13 декабря суд принял Кузьменко под арест в СИЗО на 2 месяца.

– волонтер и военный медик. Ее вместе с Антоненко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Оба закладывали взрывчатку под авто Шеремета. Кузьменко якобы на следующее утро взорвала эту взрывчатку. 13 декабря суд принял Кузьменко под арест в СИЗО на 2 месяца. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд принял Антоненко под арест в СИЗО на 2 месяца.

– ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд принял Антоненко под арест в СИЗО на 2 месяца. Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко - его жена, Военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле-подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

Что известно об убийстве Шеремета?

Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его авто, в котором ехал. Отметим, что именно авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".