Эксперты доказали, что создание фотографий негативно влияет на память

Исследователи из Калифорнийского университета уверяют, что съемка различных событий и объектов на камеру негативно влияет на память о них. В ходе многочисленных экспериментов, ученым удалось доказать, что человек хуже запоминает что-то, если он это сфотографировал.

Об этом сообщает The Next Web.

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Результаты Джулии Соареш и Бенджамина Шторма из Калифорнийского университета полностью сошлись с исследованием Линды Хенкель, которая обнаружила, что люди хуже помнят картины в музее, если они их фотографировали. Они никак не могли объяснить этот феномен, поэтому обратились к исследованиям в области транзакционной памяти – теории о том, что давние партнеры или друзья могут невольно делить между собой воспоминания о разных вещах или событиях. Другими словами, человек хуже запоминает что-то, если знает, что кто-то тоже владеет этой информацией – воспоминания буквально делятся на части между всеми участниками.

По мнению исследователей, при фотографировании человеческий мозг на подсознательном уровне понимает, что эта информация уже отражена камерой, поэтому не нужно прилагать усилий для ее запоминания. Следовательно, человеку сложнее потом вспомнить подробности о событии или объекте.



Создание фотографий на смартфон ухудшает память



Джулия Соареш и Бенджамин Шторм провели эксперимент, в рамках которого люди были разделены на две группы: одна использовала приложение для обмена фотографиями Snapchat, которое удаляло снимки через 24 часа, а вторая – вручную удаляла фотографии, сделаны после их съемки. В результате представители обеих групп одинаково плохо запомнили нужную информацию; не помогло даже осознание того, что они не смогут потом просмотреть сделанные фото.

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Исследователи пока не понимают, почему именно люди не запоминают сфотографированную информацию, даже если знают, что снимки будут удалены.



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