Эксперты назвали 12 фактов о либидо, которые необходимо знать

Секс-эксперты развенчали популярные мифы о либидо и подробно объяснили, какие же на самом деле факторы отвечают за сексуальное желание.

Часто влюбленные пары становятся жертвами мифов и стереотипов о либидо, из-за чего возникают взаимные обвинения или нарекания. Эксперты рекомендуют больше узнать о либидо, чтобы уберечь отношения от нежелательных проблем.

Читайте также: Необычные факторы, снижающие либидо

12 фактов о либидо, которые необходимо знать

1. Либидо – это то не самое, что желание секса

Иногда у людей нет желания, но физически они могут заниматься сексом, а иногда желания много, а тело не реагирует. Обе ситуации происходят постоянно и абсолютно нормальны.

2. Не существует "нормального" либидо

Многие верят, что желание должно возникать спонтанно. Но все мы разные, все наши тела разные. Итак, такого понятия, как нормальный уровень сексуального желания, не существует. Оно может быть спонтанным, но часто возникает в процессе стимуляции. Более того, иногда нужно приложить немало усилий, чтобы достичь соответствующего настроения.

3. Попытка поддерживать "идеальное" либидо может навредить самооценке

Этот пункт логически вытекает из предыдущего. Так как для либидо не существует понятия нормы, значит, высокое, низкое сексуальное желание, или его отсутствие является нормальным явлением. Люди, которые переживают по поводу несоответствия уровня своего желания мифическому идеалу, сталкиваются с проблемами самооценки и секса.

4. Если либидо вашего партнера ниже, чем ваше, это не значит, что он вас не хочет

На самом деле человек может просто иметь более низкий уровень либидо. С вашей привлекательностью это никак не связано. Лучше принять этот факт, иначе отношения в постели станут сложными и запутанными.

5. Либидо может измениться по медицинским причинам

Все, что связано с кровообращением, гормонами, физической болью или дискомфортом, может повлиять на уровень либидо. Среди медицинских причин – лекарства (антидепрессанты, противозачаточные таблетки), психические и хронические заболевания, например диабет или синдром поликистозных яичников.

Если вы заметили резкое изменение либидо, это серьезный повод обратиться к врачу.

6. На либидо могут повлиять и повседневные факторы

Есть немало исследований, доказывающих, что на уровень сексуального желания влияют самые разнообразные факторы. Наиболее распространенный – стресс. Чем выше уровень стресса у женщины, тем ниже ее либидо. Оно также может измениться под влиянием графика работы или пищи.

7. Либидо может измениться с возрастом

Тело и мозг меняются в процессе взросления. То же самое касается и либидо. Например, во время менопаузы у женщин меняется вагинальная ткань, поэтому секс может стать болезненным. Это простая причина снижения желания.

8. Либидо не связано с гендерными стереотипами

Есть много разрушительных стереотипов про секс и гендер. Например, что мужчины все время хотят секса, а женщины нет. Или если женщина имеет высокое либидо, то это ненормально, и ей должно быть стыдно.

В реальности все не так. Уровень желание никак не связан с половой принадлежностью. Однако из-за стереотипов люди могут начать думать, что с ними что-то не так.

9. Либидо не равно оргазму

Сексуальное желание – это еще не гарантия оргазма. Вполне может случиться так, что посередине процесса человек испытывает дискомфорт, и тогда путь к финалу станет слишком долгим. Если вообще не заблокируется.

Кроме того, можно получить секс с оргазмом, если он начинался без особого желания.

10. Либидо не связано с негативными сексуальными переживаниями

Если у вас был негативный или неподходящий сексуальный опыт, это еще ничего не говорит о вашем либидо. Поэтому крайне важно знать, что вам нравится и не нравится. Тогда вы сможете узнать, чего хотите с конкретным партнером.

Если у вас низкое либидо и не слишком удачный сексуальный опыт с партнером, то это вряд ли поможет вам сильнее его хотеть. И, наоборот, потрясающие сексуальные моменты, пережитые с человеком, могут зажечь вас, даже если сначала вы были не в настроении.

11. Если вы хотите повысить либидо, сначала поймите, почему

Иногда стремление повысить либидо связано с более высокими потребностями партнера, а иногда – с личными переживаниями. Причины разные, поэтому и решать их нужно по-разному.