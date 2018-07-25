Эксперты назвали, какие топы самые модные: фото

Специалисты модной индустрии определили ключевой тренд второй половины лета – это викторианские топы с рукавами-фонариками. Такие фасоны пришли на смену четким строгим линиям и минимализму.

Эксперты рекомендуют добавить в гардероб топы с объемными плечами-фонариками, которые станут удачным вариантом как повседневного образа, так и вечернего, пишет Harper's Bazaar.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 31 Тра 2018 р. о 11:00 PDT

Кроме того, объемные рукава сохранят свою актуальность и в следующем сезоне. Стилисты прогнозируют популярность рубашек и свитеров с рукавами-фонариками, а также верхней одежды.

В целом, по мнению экспертов, сдержанная романтичность и элегантность снова вернулись в моду, вытеснив грубые футуристические формы.

Допис, поширений Hannah Strafford-taylor (@hannahstraffordtaylor) 22 Чер 2018 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений OLIVIA ROSE THE LABEL (@oliviarosethelabel) 11 Лип 2018 р. о 6:42 PDT

Допис, поширений Ellie (@slipintostyle) 7 Лип 2018 р. о 9:00 PDT

Допис, поширений Lucy Williams | Fashion Me Now (@lucywilliams02) 21 Лип 2018 р. о 9:15 PDT

Допис, поширений Lotte Williams (@asos_lotte) 22 Лип 2018 р. о 2:23 PDT

Допис, поширений Alexa (@alexachung) 8 Тра 2018 р. о 12:48 PDT