Эксперты назвали, какие топы самые модные: фото
Специалисты модной индустрии определили ключевой тренд второй половины лета – это викторианские топы с рукавами-фонариками. Такие фасоны пришли на смену четким строгим линиям и минимализму.
Эксперты рекомендуют добавить в гардероб топы с объемными плечами-фонариками, которые станут удачным вариантом как повседневного образа, так и вечернего, пишет Harper's Bazaar.
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Кроме того, объемные рукава сохранят свою актуальность и в следующем сезоне. Стилисты прогнозируют популярность рубашек и свитеров с рукавами-фонариками, а также верхней одежды.
В целом, по мнению экспертов, сдержанная романтичность и элегантность снова вернулись в моду, вытеснив грубые футуристические формы.
Источник: 24 Канал
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