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Эксперты назвали, какие топы самые модные: фото

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Самые модные топы – с объемными рукавами
Самые модные топы – с объемными рукавами

Специалисты модной индустрии определили ключевой тренд второй половины лета – это викторианские топы с рукавами-фонариками. Такие фасоны пришли на смену четким строгим линиям и минимализму.

Эксперты рекомендуют добавить в гардероб топы с объемными плечами-фонариками, которые станут удачным вариантом как повседневного образа, так и вечернего, пишет Harper's Bazaar.

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Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Кроме того, объемные рукава сохранят свою актуальность и в следующем сезоне. Стилисты прогнозируют популярность рубашек и свитеров с рукавами-фонариками, а также верхней одежды.

В целом, по мнению экспертов, сдержанная романтичность и элегантность снова вернулись в моду, вытеснив грубые футуристические формы.

 

Допис, поширений Alexa (@alexachung)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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