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      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Эксперты назвали ключевые темы предстоящих выборов, среди них – война и цена на газ

      10 Читати новину українською
      Газ
      Газ / izvestia.kiev.ua

      В регионах же политические силы будут зарабатывать баллы на проблемах, которые являются болезненными для определенного общества, отмечают исследователи.

      Официально предвыборная кампания в Украине еще не стартовала, однако основные ее тенденции уже наметились, отмечают политические эксперты, сообщает "5 канал".

      "Это война – нацбезопасность и оборона, это коррупция, и это блок социальных вопросов. Ну, безусловно, еще важной будет тема внешнеполитического вектора развития Украины. Это тоже можно отнести к блоку вопросов, связанных с национальной безопасностью", – сообщил политический эксперт Михаил Бесараб.

      Также, среди тем, которые используют политики – тарифы и цена на газ.

      В регионах же политические силы будут зарабатывать баллы на проблемах, которые являются болезненными для определенной общины. На юго-востоке это, в частности, экологическая тематика. В Кривом Роге и Мариуполе активизировались эко-протесты с участием отдельных политических сил.

      "Экологические проблемы нельзя решить быстро. Здесь нужны инвестиции. Серьезные и технологические и политические решения. И как правило, как минимум несколько лет нужно для того, чтобы начать реализовывать экологические программы. Поэтому обещания быстро решить эту проблему – их можно сделать, но невозможно быстро реализовать", – объяснил глава центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Теги: Новости политики Экология Тарифы на газ
      Источник: 24 Канал
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