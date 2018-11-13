Эксперты назвали ключевые темы предстоящих выборов, среди них – война и цена на газ

В регионах же политические силы будут зарабатывать баллы на проблемах, которые являются болезненными для определенного общества, отмечают исследователи.

Официально предвыборная кампания в Украине еще не стартовала, однако основные ее тенденции уже наметились, отмечают политические эксперты, сообщает "5 канал".

"Это война – нацбезопасность и оборона, это коррупция, и это блок социальных вопросов. Ну, безусловно, еще важной будет тема внешнеполитического вектора развития Украины. Это тоже можно отнести к блоку вопросов, связанных с национальной безопасностью", – сообщил политический эксперт Михаил Бесараб.

Также, среди тем, которые используют политики – тарифы и цена на газ.

В регионах же политические силы будут зарабатывать баллы на проблемах, которые являются болезненными для определенной общины. На юго-востоке это, в частности, экологическая тематика. В Кривом Роге и Мариуполе активизировались эко-протесты с участием отдельных политических сил.

"Экологические проблемы нельзя решить быстро. Здесь нужны инвестиции. Серьезные и технологические и политические решения. И как правило, как минимум несколько лет нужно для того, чтобы начать реализовывать экологические программы. Поэтому обещания быстро решить эту проблему – их можно сделать, но невозможно быстро реализовать", – объяснил глава центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.