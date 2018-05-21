Эксперты назвали модный принт следующего сезона

В течение нескольких сезонов в моде преобладал белый цвет, однако уже осенью его заменит животный принт.

Директор сайта Net-a-Porter Лиза Айкен обнаружила, что на портале активно раскупают аксессуары с принтом животных из коллекций осень-зима 2018.

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Животный принт – это не только леопард, в тренде зебры, гепарды и тигры. Украшения с таким окрасом являются ключевым трендом для следующего сезона, отмечают эксперты сайта Who What Wear.

Если вы не готовы носить сразу несколько предметов с таким принтом, то используйте туфли или сумочку, которые оживят наряд. Леопардовые аксессуары также могут заслуживать внимания, поскольку они подходят практически к любому образу.

Как носить леопардовый принт: модные варианты в фото