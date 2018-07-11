Эксперты назвали самые модные цвета следующего сезона

Цвет millenial pink длительное время закрепил за собой звание самого стильного. Но несмотря на всеобщую любовь к этому нежно-розовому цвету эксперты прогнозируют, что его скоро заменят другие оттенки.

По оценкам специалистов The New York Times millenial pink заменят четыре другие цвета.

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Safety orange (безопасный оранжевый)

Как пишет издание, этот радикальный цвет, привлекает внимание и даже немного шокируетй. По мнению старшего редактора Fashionista, оттенок полная противоположность millenial pink.

Safety orange / The New York Times

Melodramatic purple (мелодраматический фиолетовый)

Чувственный, нежный веселый и одновременно грустный» оттенок. Цвет назван в честь последнего альбома Lorde.

Melodramatic purple / The New York Times

Gen Z yellow (желтый поколение Z)

Этот термин придумали редакторы Man Repeller, чтобы описать все оттенки желтого сразу, которые заполонили соцсети.

Gen Z yellow / The New York Times

Neo mint (неомятный)

Этот цвет навевает мысли про окружающую среду и экологию. По словам директора агентства по прогнозированию в области моды и дизайна WGSN Джейн Моннингтон Бодди, neo mint станет новым millenial pink уже к 2020 году.

Neo mint / The New York Times