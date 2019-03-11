Эксперты назвали "Селидовуголь" худшим в стране среди госпредприятий

ГП "Селидовуголь" возглавило рейтинг худших государственных предприятий из-за падения добычи и задолженности по заработной плате перед шахтерами.

Об этом пишет известный украинский блогер Кирилл Сазонов, передают "Украинские новости".

Причиной катастрофической ситуации с "Селидовуглем" он называет неэффективный менеджмент руководства шахт. При этом отмечает, что в пятерке самых убыточных и провальных по производственным показателям предприятий четыре – угольные объединения.

"Безусловный "лидер" "Селидовуголь" (Донецкая область). Госпредприятие. Чистый убыток за год более 400 миллионов. Падение добычи за год – вдвое. О долгах по зарплате в объединении с новостей все слышали... Просто образец негатива. На втором месте антирейтинга "Мирноградуголь". Четвертое и пятое – "Первомайскуголь" и "Лисичанскуголь". План по добыче традиционно провален, с зарплаты горнякам – долги. При том, что угля Украине не хватает и мы покупаем импортный за валюту. Хотя логичнее было бы покупать свой", – пишет Сазонов.

"Селидовуголь" отмечено как худшее государственное предприятие Украины по всем показателям Минэкономразвития и в рейтинге издания "Деловая столица". В течение 2018 года объединение демонстрировало наибольшую задолженность по выплате зарплаты среди всех предприятий топливно-энергетического комплекса, что привело к многочисленным забастовкам и даже акций голодовки рабочих.

Да, 18 февраля этого года 50 горняков "Шахты 1/3 Новогродовская" снова отказались приступать к работе из-за невыплаченных долгов предприятия по зарплате. 20 февраля к ним присоединились еще 150 работников госпредприятия "Селидовуголь". Забастовка продолжалась 9 дней, после чего шахтерам частично выплатили задолженность по заработной плате. "Спрашивается: как умудряются работать частные холдинги по добыче угля с плюсом, а государственные с таким минусом? В чем разница? Может, разные шахтеры работают? Или инженеры разное образование получили? Нет. Разный только менеджмент и подход к развитию", – отметил Кирилл Сазонов.

Напомним, что НАБУ открыло уголовное производство о возможных хищениях средств на тендерах государственных предприятий, в том числе – на ГП "Селидовуголь". Речь идет о возможном завладении средствами при осуществлении закупок товаров в особо крупных размерах на общую сумму более 22,8 млн грн.