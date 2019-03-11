16:02
11 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Эксперты назвали "Селидовуголь" худшим в стране среди госпредприятий

      16 Читати новину українською
      "Селидовуголь"
      "Селидовуголь" / hromadske.ua

      ГП "Селидовуголь" возглавило рейтинг худших государственных предприятий из-за падения добычи и задолженности по заработной плате перед шахтерами.

      Об этом пишет известный украинский блогер Кирилл Сазонов, передают "Украинские новости".

      Причиной катастрофической ситуации с "Селидовуглем" он называет неэффективный менеджмент руководства шахт. При этом отмечает, что в пятерке самых убыточных и провальных по производственным показателям предприятий четыре – угольные объединения.

      "Безусловный "лидер" "Селидовуголь" (Донецкая область). Госпредприятие. Чистый убыток за год более 400 миллионов. Падение добычи за год – вдвое. О долгах по зарплате в объединении с новостей все слышали... Просто образец негатива. На втором месте антирейтинга "Мирноградуголь". Четвертое и пятое – "Первомайскуголь" и "Лисичанскуголь". План по добыче традиционно провален, с зарплаты горнякам – долги. При том, что угля Украине не хватает и мы покупаем импортный за валюту. Хотя логичнее было бы покупать свой", – пишет Сазонов.

      "Селидовуголь" отмечено как худшее государственное предприятие Украины по всем показателям Минэкономразвития и в рейтинге издания "Деловая столица". В течение 2018 года объединение демонстрировало наибольшую задолженность по выплате зарплаты среди всех предприятий топливно-энергетического комплекса, что привело к многочисленным забастовкам и даже акций голодовки рабочих.

      Да, 18 февраля этого года 50 горняков "Шахты 1/3 Новогродовская" снова отказались приступать к работе из-за невыплаченных долгов предприятия по зарплате. 20 февраля к ним присоединились еще 150 работников госпредприятия "Селидовуголь". Забастовка продолжалась 9 дней, после чего шахтерам частично выплатили задолженность по заработной плате. "Спрашивается: как умудряются работать частные холдинги по добыче угля с плюсом, а государственные с таким минусом? В чем разница? Может, разные шахтеры работают? Или инженеры разное образование получили? Нет. Разный только менеджмент и подход к развитию", – отметил Кирилл Сазонов.

      Напомним, что НАБУ открыло уголовное производство о возможных хищениях средств на тендерах государственных предприятий, в том числе – на ГП "Селидовуголь". Речь идет о возможном завладении средствами при осуществлении закупок товаров в особо крупных размерах на общую сумму более 22,8 млн грн.

      blog_ava
      Свежие прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: победу пророчат Нидерландам
      сегодня
      7610
      Теги: Угольная промышленность НАБУ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Замок Богомолец: что известно о недвижимости кандидата в президенты
      сегодня , 16:01 Замок Богомолец: что известно о недвижимости кандидата в президенты
      Юлія Гілей 4
      Друзів Порошенка не покарають за оборудки в "Укроборонпромі"
      сегодня , 15:12 Друзів Порошенка не покарають за оборудки в "Укроборонпромі"
      Артем Овдієнко 2393
      Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      сегодня , 11:00 Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      302
      Війська Росії на Донбасі: оприлюднено нові докази
      сегодня , 14:23 Війська Росії на Донбасі: оприлюднено нові докази
      Дмитро Снєгирьов 968
      Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
      сегодня , 14:00 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
      Уляна Корицька 219
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук