Эксперты назвали возраст, когда люди перестают интересоваться новой музыкой

Представители музыкального проигрывателя Deezer определили, что интерес людей к новой музыке исчезает в возрасте 30 с половиной лет.

Об этом сообщают на Business Insider .

Музыкальный стриминговый сервис провел опрос среди 1000 британцев, где узнал о их музыкальных предпочтениях. Около 60% отметили, что часто слушают одну и ту же музыку, а 25% – скорее всего не будут слушать другую музыку, которая выходит за пределы их любимых жанров. Причиной этому является занятость на работе, уход за детьми и смущение от большого выбора.

Читайте также: За последние 30 лет поп-музыка стала более печальной: исследование

"С таким большим количеством замечательной музыки, легко почувствовать себя ошеломленным. Это часто приводит к тому, что мы застряли в "музыкальном параличе" на то время, когда нам исполняется тридцать", – подчеркнул Адам Рид, музыкальный редактор Deezer.

В то время эксперты определили возраст, в котором люди наиболее открыты к восприятию новой музыки – это 24 года. Из опрошенных 75% этой возрастной группы заявили, что слушают около 10 или больше новых песен в неделю, а 64% заявили, что ищут пять новых исполнителей на месяц. После этого интерес к музыкальным новинкам медленно спадает.