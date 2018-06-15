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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Эксперты назвали возраст, когда люди перестают интересоваться новой музыкой

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Музыка
Музыка / Фото из открытых источников

Представители музыкального проигрывателя Deezer определили, что интерес людей к новой музыке исчезает в возрасте 30 с половиной лет.

Об этом сообщают на Business Insider .

Музыкальный стриминговый сервис провел опрос среди 1000 британцев, где узнал о их музыкальных предпочтениях. Около 60% отметили, что часто слушают одну и ту же музыку, а 25% – скорее всего не будут слушать другую музыку, которая выходит за пределы их любимых жанров. Причиной этому является занятость на работе, уход за детьми и смущение от большого выбора.

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"С таким большим количеством замечательной музыки, легко почувствовать себя ошеломленным. Это часто приводит к тому, что мы застряли в "музыкальном параличе" на то время, когда нам исполняется тридцать", – подчеркнул Адам Рид, музыкальный редактор Deezer.

В то время эксперты определили возраст, в котором люди наиболее открыты к восприятию новой музыки – это 24 года. Из опрошенных 75% этой возрастной группы заявили, что слушают около 10 или больше новых песен в неделю, а 64% заявили, что ищут пять новых исполнителей на месяц. После этого интерес к музыкальным новинкам медленно спадает.

Теги: LifeStyle Музыка исследования Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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