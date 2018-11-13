Эксперты не верят в победу сборной Украины над Словакией: прогноз букмекеров

В заключительном матче группового этапа Лиги наций у сборной Украины уже не будет турнирных задач. Подопечные Андрея Шевченко досрочно гарантировали себе первое место в группе и путевку в Лигу А на следующий сезон. Также наша команда получила шанс побороться за дополнительное место в финальной части Евро-2020, если не удастся пробиться туда по итогам отбора.

Накануне матча, аналитики Parimatch дают больше шансов на победу Словакии, 39% против 30% – для Украины (31% – на ничью). Что же касается статистики, то в предыдущих очных официальных матчах команды одержали по одной победе с одинаковым счетом (1:0) и еще одну игру свели вничью (0:0). Вероятно, и сейчас не стоит ждать большого количества голов: всего 37% на то, что их будет больше двух в матче.

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Против Словакии Андрей Шевченко может позволить себе включить в состав тех, кто проводил на поле меньше игрового времени или вообще впервые получил приглашение в Национальную сборную. Дебютный вызов получили Марьян Швед, Андрей Борячук и Виталий Миколенко. Кандидаты в основной состав смогут проявить себя перед стартом квалификации чемпионата Европы 2020. Это особенно актуально, если учитывать, например, травму Андрея Ярмоленко, который выпал минимум на полгода.

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Подтверждает эти слова и главный тренер сборной Украины.

Мы специально подбирали состав, делали акцент на молодых футболистах. Многие из них были вызваны в национальную команду, мы видим их перспективу. Некоторые получили аванс. Многие хорошо зарекомендовали себя в чемпионате страны. Когда еще им будет предоставлен такой шанс – себя показать. Заканчивается год, турнирные задания мы уже решили. Мы идем на определенные риски, давая шанс молодежи, ведь у них нет опыта игры на таком уровне. Будем давать возможность по максимуму раскрыть свой талант в этих играх,

– заявил Андрей Шевченко.

У словаков остаются серьезные задачи в этом розыгрыше Лиги наций. Им необходимо сохранить прописку в Лиге В. И "соколам", кроме матча со сборной Украины, еще предстоит встретиться с Чехией, которая опережает Словакию на три очка.

Кстати, по оценкам transfermarkt, Андрей Ярмоленко остается самым дорогим футболистом сборной Украины (20 миллионов евро), но при его отсутствии из вызванных игроков первое место занимает Александр Зинченко из "Манчестер Сити" (15 миллионов евро). У словаков самый дорогой футболист – представитель "Интернационале" Милан Шкриньяр – 50 миллионов евро.