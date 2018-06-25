Эксперты объяснили, какие есть причины погромов на ромов

О погромах ромов в Украине и экономических отношениях между Украиной и Турцией – в программе "Pro новости" рассказали ученый Наталья Зиневич, ромский правозащитник Мирослав Горват и глава наблюдательной миссии ПАСЕ на выборах в Турции Елена Сотник.

Наталья Зиневич: Это точка невозврата, поскольку такие вещи затрагивают не только ромское сообщество. Однако подобные случаи, к сожалению, не расследуются должным образом нашей правоохранительной системой и очень негативно влияют на имидж Украины. Ксенофобское отношение к ромам начинает развиваться с вроде бы невинных вещей еще с детства. Должна появиться образовательная политика, потому что латентная ксенофобия к ромам начинается с детства. И невинные страшилки мам, которые говорят ребенку, если ты будешь плохо себя вести, я отдам тебя ромам – это, по сути, те зерна, которые прорастают в зрелом возрасте. Это используют потом для манипулирования общественным мнением. Надо развивать критическое мышление, обустраивать площадки для диалога между ромами и украинцами, потому что это соседи, которые веками живут рядом и между ними не должно быть искусственных барьеров.

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Мирослав Горват: Сегодня по подсчетам организаций, около тысячи людей выезжают за пределы Закарпатской области по территории Украины в поисках работы. Их основной заработок – сбор железа. Они сдавали его в Львове, зарабатывая 100-150 гривен для того, чтобы выжить. Запугивания и вообще страшные вещи с ромами происходят давно. Сначала ходили с топорами, потом в масках, балаклавах. А теперь ночью, когда люди спали, напали с ножами и зарезали. Резали всех – от женщин до детей. Женщина защищала своего ребенка, то ей полностью порезали спину. Об этом ужасно говорить.

Они выезжают на Львов не потому, что им так хочется, а потому, что у них нет возможности питаться. Если есть такие ромы, которые воруют, торгуют наркотиками, то их надо поймать, закрыть и дать им наибольший срок наказания. Закон есть один для всех. Однако не все ромы воруют и совершают преступления.

Елена Сотник: Я точно не говорила бы о том, что значительно улучшаются отношения Турции с Россией. Турки достаточно прагматичны, как и большинство других стран. Они сотрудничают с теми, где есть определенная экономическая выгода. Турция находится в экономическом кризисе, и для них вопрос торговли является одним из ключевых, поэтому Украине нужно наблюдать, как мы строим отношения с этой страной. Можно сказать, что сегодня эти отношения являются достаточно эффективными и плодотворными. Показательно, что президент Украины один из первых сегодня разговаривал с Эрдоганом, а это свидетельствует о хороших отношениях на самом высоком уровне, поэтому не надо делать трагедии.