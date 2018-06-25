20:48
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Программы Pro новости

Эксперты объяснили, какие есть причины погромов на ромов

Pro новости 80 Читати новину українською

О погромах ромов в Украине и экономических отношениях между Украиной и Турцией – в программе "Pro новости" рассказали ученый Наталья Зиневич, ромский правозащитник Мирослав Горват и глава наблюдательной миссии ПАСЕ на выборах в Турции Елена Сотник.

Наталья Зиневич: Это точка невозврата, поскольку такие вещи затрагивают не только ромское сообщество. Однако подобные случаи, к сожалению, не расследуются должным образом нашей правоохранительной системой и очень негативно влияют на имидж Украины. Ксенофобское отношение к ромам начинает развиваться с вроде бы невинных вещей еще с детства. Должна появиться образовательная политика, потому что латентная ксенофобия к ромам начинается с детства. И невинные страшилки мам, которые говорят ребенку, если ты будешь плохо себя вести, я отдам тебя ромам – это, по сути, те зерна, которые прорастают в зрелом возрасте. Это используют потом для манипулирования общественным мнением. Надо развивать критическое мышление, обустраивать площадки для диалога между ромами и украинцами, потому что это соседи, которые веками живут рядом и между ними не должно быть искусственных барьеров.

Читайте также: Эксперт: В назначении Жебривского нет сенсации, тут сработал фактор доверия со стороны Порошенко

Мирослав Горват: Сегодня по подсчетам организаций, около тысячи людей выезжают за пределы Закарпатской области по территории Украины в поисках работы. Их основной заработок – сбор железа. Они сдавали его в Львове, зарабатывая 100-150 гривен для того, чтобы выжить. Запугивания и вообще страшные вещи с ромами происходят давно. Сначала ходили с топорами, потом в масках, балаклавах. А теперь ночью, когда люди спали, напали с ножами и зарезали. Резали всех – от женщин до детей. Женщина защищала своего ребенка, то ей полностью порезали спину. Об этом ужасно говорить.

Они выезжают на Львов не потому, что им так хочется, а потому, что у них нет возможности питаться. Если есть такие ромы, которые воруют, торгуют наркотиками, то их надо поймать, закрыть и дать им наибольший срок наказания. Закон есть один для всех. Однако не все ромы воруют и совершают преступления.

Елена Сотник: Я точно не говорила бы о том, что значительно улучшаются отношения Турции с Россией. Турки достаточно прагматичны, как и большинство других стран. Они сотрудничают с теми, где есть определенная экономическая выгода. Турция находится в экономическом кризисе, и для них вопрос торговли является одним из ключевых, поэтому Украине нужно наблюдать, как мы строим отношения с этой страной. Можно сказать, что сегодня эти отношения являются достаточно эффективными и плодотворными. Показательно, что президент Украины один из первых сегодня разговаривал с Эрдоганом, а это свидетельствует о хороших отношениях на самом высоком уровне, поэтому не надо делать трагедии.

Теги: Ромы Новости Львова Новости Турции Pro новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переименование областей: кому и как менять документы
сегодня, 20:01 Переименование областей: кому и как менять документы
Яніна Ткачук 116
Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы
сегодня, 19:02 Нападения на ромов: о причинах погромов и пути решения проблемы
Інна Жолобович 195
Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
сегодня, 18:00 Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
Тетяна Мартинюк 232
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сегодня, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 831
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сегодня, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 1281
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук