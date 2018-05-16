Эксперты объяснили, почему нижнее белье не стоит носить
Медики убеждают, что ношение нижнего белья может навредить здоровью. Все из-за обильного потения и роста бактерий в нем.
Вот несколько причин, почему стоит отказаться от нижнего белья, пишет "Единственная".
Бактерии
Даже если у женщины нет зуда и раздражения, гинекологи рекомендуют отказаться от ношения трусов.
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Все потому, что в интимном месте быстрее размножаются бактерии, тем более трусы еще больше ухудшают ситуацию.
Воспаление
Из-за жарі белье может натирать кожу в интимных местах, возникает воспаление. Также из-за этого может ухудшиться кровообращение.
"Стринги способствуют переходу анальных бактерий в вагинальную область. И от этого не спасает даже душ", – убежден эксперт по сексуальному здоровью Синди Баршоп.
Руглярний секс
По убеждениям психологов, люди, которые не одевают нижнее белье, чаще занимаются сексом. Все потому, что они чаще об этом думают и ощущают возбуждение.
К слову, американские ученые утверждают, что алкоголь значительно ухудшает качество секса. Все потому, что употребление спиртных напитков – это популярная причина эректильной дисфункции у мужчин.