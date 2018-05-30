15:32
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Эксперты обнаружили в EOS еще одну критическую уязвимость

48 Читати новину українською
Эксперты обнаружили в EOS еще одну критическую уязвимость
Эксперты обнаружили в EOS еще одну критическую уязвимость / Фото из открытых источников

Китайская компания Qihoo 360, которая специализируется на интернет-безопасности, сообщила, что специалисты обнаружили в проекте EOS "серию эпических уязвимостей".

Об этом сообщает altcoin.

Читайте также: Победы Украины в кибервойне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты

Представители компании сообщили, что уязвимости, обнаруженные на платформе EOS, предоставляют злоумышленникам возможность доступа к узлам сети и дают им возможность удаленно выполнять любой код и осуществлять "полный контроль" над транзакциями. Компания утверждает, что такая атака потенциально может "уничтожить" всю сеть.

Хакеры получают возможность атаковать сеть для создания смарт-контрактов, которые содержат вредоносный код, и публиковать их в EOS сети, а суперноды будут просто собирать из них новые блоки.

Этот код может повлиять на все узлы сети, в том числе на кошельки и криптовалютные биржи и, таким образом, дать злоумышленникам доступ к частным ключам.

Представители EOS никак не прокомментировали сообщения об уязвимости, но представители Qihoo 360 заявили, что ведущий разработчик проекта Даниэль Лаример был уведомлен о проблемах и что работа над ними ведется в рамках работы над проблемой 3498 на Github.

Читайте также: Как защититься от кибератаки группировки Fancy Bear: советы от ФБР

Запуск не должен состояться, если хотя бы одна из этих уязвимостей останется актуальной. Сделать релиз в таком виде – это значит подвергнуть риску всю сеть,
– говорится в сообщении Ларимера.

Тем временем, разработчик проекта обратился за дополнительной помощью в выявлении критических ошибок и пообещал приз в 10 тысяч долларов каждому, кто сообщит о новой критической проблеме.

Что такое EOS.IO?Это токен криптовалюты и блокчейн, который должен функционировать подобно "умной" платформе для продвижения децентрализованных приложений и автономной корпорации. По словам экспертов, EOS.IO станет децентрализованной операционной системой, которая сможет применяться в масштабах промышленности и сможет устранить транзакционные сборы и проводить миллионы переводов за секунду.

Теги: Техно Криптовалюта Хакерская атака хакеры Кибербезопасность Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
сегодня, 15:11 Объект ненависти Москвы: как мир реагирует на убийство Аркадия Бабченко
168
Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
сегодня, 15:01 Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
Альфред Кох 176
День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
сегодня, 14:02 День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины
Настя Сукач 89
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 13:08 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
2136
Вы из России? Вас убьют
сегодня, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 991
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук