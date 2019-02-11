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      Эксперты оценили потери Венесуэлы от санкций во время правления Мадуро

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      С момента прихода Николаса Мадуро к власти в Венесуэле в 2013 году до конца 2017 года, экономика страны потеряла более 350 миллиардов долларов.

      Такая оценка представляется в отчете Стратегического латиноамериканского центра по геополитике.

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      По мнению экспертов через международные ограничения на движение капитала страна теряла по 19 миллиардов долларов в год, из-за завышенной стоимость заимствований в связи с санкциями – около 3,3 миллиарда долларов в год.

      Если бы эти деньги пришли в экономику страны, за пять лет Венесуэла выработала бы товаров и услуг на 260 – 350 миллиардов долларов больше, что в пересчете на душу населения составило бы 12 200 – 13 400 долларов. В то же время ВВП страны упал бы всего на 1,1 - 1,6 процента в год. Как показала модель, отсутствие внешних инвестиций, наоборот, хорошо согласуется с наблюдаемой потерей 60 процентов ВВП.

      Запуск сырьевой экономики Венесуэлы в текущем состоянии невозможно без внешней финансовой помощи.

      Если бы правительство Мадуро получил такое же международное финансирование, как правительство президента Аргентины Маурисио Макри в первые три года его срока, рост ВВП Венесуэлы превзошел бы показатели Аргентины,
      – подытожили эксперты.

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.

      Что происходит в Венесуэле?

      blog_ava
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      Теги: Латинськая Америка Аргентина Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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