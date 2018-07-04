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Эксперты определили лучшие игры выставки E3 2018

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Лучшие игры выставки E3 2018
Лучшие игры выставки E3 2018 / Фото из свободных источников

Ремейк хоррора на выживание Resident Evil 2 от студии Capcom признали лучшей игрой выставки E3 2018, которая проходила в прошлом месяце. Победу в двух категориях праздновали Marvel's Spider-Man, Anthem, Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part II.

Об этом сообщается на официальном сайте Е3 2018.

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На официальном сайте мероприятия уточняется, что в голосовании приняли участие не все игры выставки, а только те, в которые журналисты могли поиграть лично. Из-за этого в список не попали, например, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, Death Stranding, Devil May Cry 5, Dying Light 2, Fallout 76, Wolfenstein: Youngblood, Control, Ghost of Tsushima и Gears 5. Впрочем, исключение для них сделали в трех специальных номинациях.

Лучшие игры выставки E3 2018:

Лучшая игра выставки – Resident Evil 2;
Лучшая оригинальная игра – Dreams для PS4;
Лучшая консольная игра – Marvel's Spider-Man;
Лучшая игра для виртуальной / дополненной реальности – Tetris Effect;
Лучшая игра для PC – Anthem;
Лучшее оборудование / периферийное устройство – контроллер Xbox Adaptive;
Лучший экшен – Anthem;
Лучший приключенческий экшн – Marvel's Spider-Man;
Лучшая ролевая игра – Kingdom Hearts III;
Лучший файтинг – Super Smash Bros Ultimate;
Лучшая гоночная игра – Forza Horizon 4;
Лучшая спортивная игра – FIFA 19;
Лучшая стратегия – Total War: Three Kingdoms;
Лучшая социальная / семейная игра – Overcooked 2;
Лучшая игра с онлайновым мультиплеером – Battlefield V;
Лучшая инди-игра – Ori and the Will of Wisps;
Лучшая игра с долгосрочной поддержкой – Fortnite;
Специальная награда за графику – Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima;
Специальная награда за звук – The Last of Us Part II;
Специальная награда за инновации – Cyberpunk 2077.
Стоит отметить, что в состав экспертного жюри вошли представители более полусотни известнейших игровых журналов и интернет-порталов: IGN, GameSpot, Polygon, Kotaku, Eurogamer, Game Informer, PC Gamer и другие.

Трейлер лучшей игры выставки Е3 2018 – Resident Evil 2: смотрите видео

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Теги: Техно Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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