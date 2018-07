Эксперты определили лучшие игры выставки E3 2018

Ремейк хоррора на выживание Resident Evil 2 от студии Capcom признали лучшей игрой выставки E3 2018, которая проходила в прошлом месяце. Победу в двух категориях праздновали Marvel's Spider-Man, Anthem, Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part II.

Об этом сообщается на официальном сайте Е3 2018.

На официальном сайте мероприятия уточняется, что в голосовании приняли участие не все игры выставки, а только те, в которые журналисты могли поиграть лично. Из-за этого в список не попали, например, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, Death Stranding, Devil May Cry 5, Dying Light 2, Fallout 76, Wolfenstein: Youngblood, Control, Ghost of Tsushima и Gears 5. Впрочем, исключение для них сделали в трех специальных номинациях.

Лучшие игры выставки E3 2018:

Лучшая игра выставки – Resident Evil 2;

Лучшая оригинальная игра – Dreams для PS4;

Лучшая консольная игра – Marvel's Spider-Man;

Лучшая игра для виртуальной / дополненной реальности – Tetris Effect;

Лучшая игра для PC – Anthem;

Лучшее оборудование / периферийное устройство – контроллер Xbox Adaptive;

Лучший экшен – Anthem;

Лучший приключенческий экшн – Marvel's Spider-Man;

Лучшая ролевая игра – Kingdom Hearts III;

Лучший файтинг – Super Smash Bros Ultimate;

Лучшая гоночная игра – Forza Horizon 4;

Лучшая спортивная игра – FIFA 19;

Лучшая стратегия – Total War: Three Kingdoms;

Лучшая социальная / семейная игра – Overcooked 2;

Лучшая игра с онлайновым мультиплеером – Battlefield V;

Лучшая инди-игра – Ori and the Will of Wisps;

Лучшая игра с долгосрочной поддержкой – Fortnite;

Специальная награда за графику – Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima;

Специальная награда за звук – The Last of Us Part II;

Специальная награда за инновации – Cyberpunk 2077.

Стоит отметить, что в состав экспертного жюри вошли представители более полусотни известнейших игровых журналов и интернет-порталов: IGN, GameSpot, Polygon, Kotaku, Eurogamer, Game Informer, PC Gamer и другие.

Трейлер лучшей игры выставки Е3 2018 – Resident Evil 2: смотрите видео

