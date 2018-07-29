Эксперты определили самый большой и самый тяжелый смартфон 2018 года

Компании Sony удалось представить действительно уникальный смартфон 2018 года. В нем нет "безграничного" экрана и "монобровью". Он является самым большим и самым тяжелым смартфоном среди новинок этого года. Его размеры и вес настолько убедительны, что использовать его одной рукой действительно может быть сложно.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Sony Xperia XZ2 Premium оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 4K. Сверху и снизу от дисплея достаточно толстые рамки. В результате, смартфон вышел 158 миллиметров в длину и 80 миллиметров в ширину. Толщина его корпуса составляет 11,9 миллиметра, а весит новинка 236 грамм.

Sony Xperia XZ2 Premium по сравнению со смартфонами Apple

Все эти числа могут показаться не такими страшными, если не сравнивать их с параметрами других современных смартфонов. Журналисты Phone Arena сделали наглядное сравнение. Получилось, что Xperia XZ2 Premium больше и тяжелее Galaxy Note 8 от Samsung и iPhone 8 Plus от Apple.

Sony Xperia XZ2 Premium по сравнению со смартфонами Samsung

Толщина Sony Xperia XZ2 Premium почти на 3 миллиметра больше толщины большинства современных флагманов. Разница в весе будет очень ощутима. Нельзя назвать новинку от Sony плохим смартфоном, но компания явно пошла на эксперимент.

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