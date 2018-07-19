Эксперты определили самый модный маникюр сезона: фото
Специалисты в индустрии nail-арта назвали самый модный маникюр этого лета. Этот тренд навеян 90-ми годами, когда длинные ногти, покрывали яркими кислотными цветами.
По словам экспертов, основным трендом в индустрии ногтевого искусства являются прозрачные ногти, которые еще называют Jelly Nails, пишет Elitedaily.
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Футуристический "пластиковый" маникюр можно воспроизвести только на наращенных ногтях, которые впоследствии покрываются специальным прозрачным лаком.
Источник: 24 Канал
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