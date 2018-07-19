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Телеканал новостей 24 Новости Красота

Эксперты определили самый модный маникюр сезона: фото

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"Пластиковые" ногти
"Пластиковые" ногти / Фото из Іnstagram

Специалисты в индустрии nail-арта назвали самый модный маникюр этого лета. Этот тренд навеян 90-ми годами, когда длинные ногти, покрывали яркими кислотными цветами.

По словам экспертов, основным трендом в индустрии ногтевого искусства являются прозрачные ногти, которые еще называют Jelly Nails, пишет Elitedaily.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Футуристический "пластиковый" маникюр можно воспроизвести только на наращенных ногтях, которые впоследствии покрываются специальным прозрачным лаком.

 

Допис, поширений ICYNAILSX (@icynailsx)

 

Теги: LifeStyle Маникюр Красота
Источник: 24 Канал
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