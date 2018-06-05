20:12
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Эксперты поймали Россию на лжи относительно испытаний ракет в Сирии, – The Daily Beast

104 Читати новину українською
Заявления России о запуске крылатых ракет с помощью Су-57 в Сирии могут быть ложью
Заявления России о запуске крылатых ракет с помощью Су-57 в Сирии могут быть ложью / Twitter

В феврале в Сирии были замечены российские истребители Су-57, однако лишь недавно в РФ объяснили, для чего отправили свои боевые самолеты в регион.

Как заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Москве, истребители Су-57 провели "практические" запуски "перспективных тактических крылатых ракет". Но есть веские основания считать, что объяснение российского чиновника – ложь, пишет журналист The Daily Beast Дэвид Акс.

Читайте также: Обнародованы данные про еще троих россиян, погибших в недавних боях в Сирии

"Ничто в видеозаписи, показанном Шойгу, не подтверждает, что пуск прошел в Сирии, а не, скажем, на удаленном испытательном полигоне в российской глубинке. Центральное командование сообщило The Daily Beast, что не может подтвердить запуск ракет с помощью Су-57 в Сирии. Российское Министерство обороны не ответило на письмо с просьбой предоставить доказательства вероятного испытания ракет", – отмечает автор статьи.

По словам эксперта по российским вооружениям Тома Купера, испытания новых крылатых ракет в Сирии "было бы слишком рискованным шагом". К тому же, любые воздушные испытания продемонстрировали бы новое российское оружие для американских военных, находящихся в Сирии, заметил Купер.

По мнению другого аналитика – эксперта по российской армии Павла Подвига, объяснения Шойгу об испытаниях ракет может быть "обычной пропагандой", говорится в публикации.

Читайте также: СМИ выяснили имена погибших в Сирии россиян

 

Теги: Новости России Новости политики Оружие Война в Сирии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх
сегодня, 19:40 Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх
53
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
сегодня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
191
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук