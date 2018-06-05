Эксперты поймали Россию на лжи относительно испытаний ракет в Сирии, – The Daily Beast

В феврале в Сирии были замечены российские истребители Су-57, однако лишь недавно в РФ объяснили, для чего отправили свои боевые самолеты в регион.

Как заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Москве, истребители Су-57 провели "практические" запуски "перспективных тактических крылатых ракет". Но есть веские основания считать, что объяснение российского чиновника – ложь, пишет журналист The Daily Beast Дэвид Акс.

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"Ничто в видеозаписи, показанном Шойгу, не подтверждает, что пуск прошел в Сирии, а не, скажем, на удаленном испытательном полигоне в российской глубинке. Центральное командование сообщило The Daily Beast, что не может подтвердить запуск ракет с помощью Су-57 в Сирии. Российское Министерство обороны не ответило на письмо с просьбой предоставить доказательства вероятного испытания ракет", – отмечает автор статьи.

По словам эксперта по российским вооружениям Тома Купера, испытания новых крылатых ракет в Сирии "было бы слишком рискованным шагом". К тому же, любые воздушные испытания продемонстрировали бы новое российское оружие для американских военных, находящихся в Сирии, заметил Купер.

По мнению другого аналитика – эксперта по российской армии Павла Подвига, объяснения Шойгу об испытаниях ракет может быть "обычной пропагандой", говорится в публикации.

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