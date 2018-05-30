Эксперты показали, как выглядит самый стильный купальник 2018 года: фото

Пляжный сезон 2018 года уже не за горами, поэтому бренды поражают разнообразием моделей купальников. В то же время эксперты установили, какой купальник является самым стильным и самым популярным в 2018 году.

Каждая модница тщательно готовится к пляжному сезону, подбирая в свой гардероб самые стильные вещи из новых коллекций. Брендовые магазины в свою очередь разнообразят товар оригинальными купальниками.

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Однако летом 2018 года самыми модными на пляже будут те, кто предпочитает ретро-стиль. Все потому, что закрытый ретро-купальник с поясом стал самым модным пляжным нарядом 2018 года. Об этом сообщает The Daily Mail.



Самая стильная модель купальника 2018 года

Экспертное мнение высказали десятки специалистов в индустрии моды. Все они в один голос заявили, что именно ретро-модель купальников сейчас имеет наибольшую популярность в мире и выглядит потрясающе на каждой из моделей. Поэтому в брендовых магазинах появляются десятки различных вариантов этого пляжного наряда, а средняя цена за изделие составляет 135 долларов.

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Эта вещь станет чем-то большим, чем просто одеждой для отдыха на пляже или у бассейна. Большинство купальников напоминают мне "олд-скульный" гламур со стильными деталями. Такой купальник – модный и одновременно функциональный. И это прекрасно",

– отметила стилист Рошель Уайт.



Стильный купальник 2018 года: модель пляжного наряда



Закрытый купальник в ретро-стиле





Закрытый ретро-купальник – тренд 2018 года

В то же время дизайнеры уже показали и купальник для тех модниц, которые усиленно тренировались в спортивном зале и хотели бы засветить стройную талию на пляже. Для тех красавиц брендовые магазины предлагают раздельный купальник с поясом.



Купальник на лето: тренд 2018 года