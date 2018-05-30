20:28
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Эксперты показали, как выглядит самый стильный купальник 2018 года: фото

124 Читати новину українською
Стильный купальник: тренд 2018 года
Стильный купальник: тренд 2018 года / dailymail.co.uk

Пляжный сезон 2018 года уже не за горами, поэтому бренды поражают разнообразием моделей купальников. В то же время эксперты установили, какой купальник является самым стильным и самым популярным в 2018 году.

Каждая модница тщательно готовится к пляжному сезону, подбирая в свой гардероб самые стильные вещи из новых коллекций. Брендовые магазины в свою очередь разнообразят товар оригинальными купальниками.

Читайте также: 5 модных трендов, которые носила принцесса Диана еще 30 лет назад: фото

Однако летом 2018 года самыми модными на пляже будут те, кто предпочитает ретро-стиль. Все потому, что закрытый ретро-купальник с поясом стал самым модным пляжным нарядом 2018 года. Об этом сообщает The Daily Mail.


Самая стильная модель купальника 2018 года

Экспертное мнение высказали десятки специалистов в индустрии моды. Все они в один голос заявили, что именно ретро-модель купальников сейчас имеет наибольшую популярность в мире и выглядит потрясающе на каждой из моделей. Поэтому в брендовых магазинах появляются десятки различных вариантов этого пляжного наряда, а средняя цена за изделие составляет 135 долларов.

Читайте также: Что надеть к летнему платью, кроме каблуков: варианты в фото

Эта вещь станет чем-то большим, чем просто одеждой для отдыха на пляже или у бассейна. Большинство купальников напоминают мне "олд-скульный" гламур со стильными деталями. Такой купальник – модный и одновременно функциональный. И это прекрасно",
– отметила стилист Рошель Уайт.


Стильный купальник 2018 года: модель пляжного наряда


Закрытый купальник в ретро-стиле


Закрытый ретро-купальник – тренд 2018 года

В то же время дизайнеры уже показали и купальник для тех модниц, которые усиленно тренировались в спортивном зале и хотели бы засветить стройную талию на пляже. Для тех красавиц брендовые магазины предлагают раздельный купальник с поясом.


Купальник на лето: тренд 2018 года

Теги: LifeStyle отдых Стиль и мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
сегодня, 20:01 Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
Оксана Вербіцька 55
сегодня, 19:30 "Аркадия в студию": реакция соцсетей на "воскрешение" Бабченко
274
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
923
Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали
сегодня, 19:15 Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали "убийство" журналиста и почему это важно
Євгенія Мазур 551
Переговоры относительно Донбасса: почему процесс остановился и когда может возобновиться?
сегодня, 19:02 Переговоры относительно Донбасса: почему процесс остановился и когда может возобновиться?
Інна Жолобович 139
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук