Эксперты рассказали, почему сети АТБ, Сильпо, Billa и Эко-Маркет повышают цены

Большой национальный сетевой ритейл пытается противостоять росту цен поставщиков и производителей.

Крупный национальный сетевой ритейл пытается противостоять росту цен поставщиков и производителей. Как пишут СМИ, крупнейшие сетевые операторы Сильпо группы Fozzi, Billa, Эко-Маркет и другие магазины "шаговой доступности" начали повышать цены на некоторые группы товаров. Самый незначительный рост на некоторые позиции в сравнении с другими участниками рынка в сети АТБ, которая ранее увеличила товарные запасы на своих складах и в распределительных центрах. Сети удается сохранить стабильные цены на все товарные позиции за исключением овощей, фруктов и некоторых круп.

"Крупные ритейлеры пытаются пояснить ситуацию: ажиотажный спрос подталкивает поставщиков к повышению цен, к тому же у многих их них в связи с введением карантинных ограничений и "валютных качелей" также изменилась себестоимость. Кроме того, национальный карантин совпал с традиционным сезонным ростом цен на некоторые группы товаров, а ажиотаж лишь ускорил рост цен. Еще хуже ситуация в сегменте круп: многие из них Украина импортирует, а страны-торговые партнеры на период пандемии ограничили экспорт, чтобы защитить от дефицита собственный рынок", – пояснили авторы материала.

На фоне повышения цен представители государства пытаются оказывать давление непосредственно на торговые сети. Но опрошенные редакцией эксперты обратили внимание, что организованная сетевая розница работает с фиксированной наценкой. Это означает, что влияние на стоимость товаров на полке оказывают именно поставщики и производители.

"То, что мы наблюдали в последнее время – это увеличивался резко спрос на большую часть продовольственной группы товаров. Когда увеличивается спрос, а предложение растет неадекватно увеличению спроса, всегда растет цена. Поэтому, все, что мы видим – это рыночный механизм отрегулировал увеличение цены",

– пояснил Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера и советник президента Украины.

Эксперт добавил, что за резким ростом спроса просто не поспело производство и логистика, что и стало причиной роста цен.

Руководитель сети АТБ Борис Марков рассказал, что дефицита товаров нет, а их появление на полках супермаркетов – лишь вопрос времени, которое требуется на логистику от производителя до полки.





"Основного товара хватает, и ситуация с его доступностью улучшается. Мы заканчиваем наполнение складов и восстановление запасов магазинов, которые "вымылись" в результате ажиотажного спроса на прошлой неделе. Предпосылок и рисков для формирования дефицита товаров в Украине мы не видим. Возможно, "выпадение" некоторых групп из-за созданного ажиотажа, но в течение одного-двух дней мы готовы закрыть потребности населения страны в продуктах и товарах социальной категории",

– рассказал представитель сети АТБ.

Но именно сетевой организованный ритейл, как отмечают авторы публикации, стал первой мишенью для недовольства потребителей и даже обвинений со стороны власти в повышении цен. Хотя общеизвестно, что крупные операторы розничного рынка при любой экономической погоде работают с фиксированными надбавками к закупочной цене, которые покрывают их операционные издержки.

Помимо этого, именно организованная сетевая розница приняла на себя основной потребительский удар после введения карантина, когда были закрыты рынки, удовлетворяющие значительную долю спроса на продукты питания и товары повседневного спроса. Опрошенные редакцией эксперты предостерегли представителей экономических властей от соблазна оказать давление на сетевые супермаркеты, поскольку ситуацию с ценами это вряд ли изменит. А вместо этого производители откажутся поставлять свой товар под угрозой санкционного давления со стороны государства, а полки супермаркетов окажутся пустыми – тогда потребительский продовольственный рынок постигнет реальный коллапс.

"Ритейл выступает посредником между производителем и потребителем, – подчеркивает Виталий Шапран, один из самых авторитетных украинских экономических аналитиков, член Совета Национального банка Украины. – Ритейл зарабатывает на разнице между ценой покупки и продажи товара, поэтому обвинять посредника в повышении цен не очень рационально. Наибольшее влияние оказывают на цены поставщики продуктов питания. Потому что они находятся под действием рыночного закона спроса и предложения. В Украине действует рыночная система, при которой цены не устанавливаются государством, а регулируются рынком. И когда граждане сметают с полок гречку, картофель и другие товары, которых на складах становится мало, то поставщики сразу повышают отпускные цены розничным сетям".

"Обвинять торговые сети в росте цен некорректно, – прокомментировал попытки государства вмешиваться в ситуацию политический эксперт Владимир Цыбулько. – Розница предоставляет исключительно услугу продажи товара, традиционно устанавливая свою наценку. Цену формирует поставщик! Постановление Кабмина о проведении ценового аудита социально значимых групп товаров в первую очередь ударит по производителям продукции. Проверять цены в розничных сетях – это самое простое, что может придумать человек с социалистическим мышлением. Кабинет министров играется в регулирование рынка. Причем эти игры опасны, так как играются они не через компенсационные механизмы, а административное насилие. И это, на мой взгляд, может привести к исчезновению с прилавков определенных товарных групп".

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, напомнил, что Украина стараниями нескольких поколений реформаторов-либералов вошла в пандемический и ценовой кризис с уничтоженной государственной инфраструктурой по контролю и противодействию внешним шокам и вызовам: "Как же все-таки ситуацию с ценами держать под контролем? Напомню, что раньше в Украине существовала Держфининспекция, которая имела полномочия мониторинга цен на социально значимые продукты питания. Но ее ликвидировали вместе с Санэпидемстанцией. Поэтому вопрос введения государственной дисциплины за ценами вновь на повестке дня", – отметил эксперт.