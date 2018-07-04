Эксперты рассказали, возможно ли в Украине повторение экономического кризиса 1998 года

Эксперты рассказали, возможно ли в Украине повторение экономического кризиса 1998 годаPro новости 140 Читати новину українською
В программе "Pro новости" за 4 июля – в Украине наблюдается новая волна валютной панической атаки. Различные эксперты взялись предсказывать гривне новый курс, диапазон предсказаний колеблется от 30 до 50 гривен за доллар.
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Источник: 24 канал
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