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Эксперты развенчали самые популярные мифы о геймерах

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Эксперты развенчали самые популярные мифы о геймерах
Эксперты развенчали самые популярные мифы о геймерах / Фото из открытых источников

По инициативе компании Dell специалисты провели масштабное исследование, которое помогло создать портрет современного геймера и развенчало несколько громких мифов об этих людях. Результаты нового опроса подтвердили, что в 2018 году геймер – это не инфантильный человек, для которого виртуальная реальность – бегство от жизни, и от таких стереотипов следует избавиться.

Об этом говорится в материале 4pda.

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Ни для кого не секрет, что игры давно перестали быть уделом небольшой группы гиков. Бюро Researchscape по просьбе Alienware, дочернего предприятия Dell, провело опрос, который, возможно, заставит некоторых людей пересмотреть свои взгляды на геймеров. С помощью интернета были опрошены 5 763 респондента в возрасте от 14 до 87 лет из 11 стран.

Во-первых, стоит раз и навсегда распрощаться с мыслью, якобы убивать пришельцев и исследовать неведомые края любят только подростки. Сегодня среди фанатов компьютерных развлечений можно найти представителей любого возраста. Вспомните только сколько новинок выходит с рейтингом 18+ и сколько стоят эти игры.

via GIPHY

 

Вымышленные миры привлекают только эскапистов, которые не нашли себя в реальном мире? А вот и нет. Исследование показывает, что 60% респондентов играют просто для того, чтобы расслабиться. Современные геймеры посвящают чтению, путешествиям, спорту, семье и друзьям не меньше времени, чем очередному экшену, так что мифу о затворнике в плену у компьютера тоже стоит положить конец.

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Со следующим пунктом, вероятно, некоторые не согласятся, но статистика бессердечная. Итак, если вы жалуетесь на токсичность и недружелюбие комьюнити, возможно, вам просто не повезло. Исходя из результатов, пол, этническая принадлежность и политические взгляды волнуют геймеров куда меньше, чем уровень мастерства оппонента.

Однако 37% опрошенных могут отказаться ради игр от сна, 27% – от приема пищи, а еще 28% опрошенных с легкостью могут отказаться от сладостей, если речь зайдет о жертвах для игры.

Статистика геймеров во всем мире (инфографика) – смотрите видео

 

Теги: Техно Интернет Dell Игры
Источник: 24 Канал
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