Эксперты указали на шокирующее сравнение на цены в Украине и Польше

Эксперты сравнили цены на наиболее распространенные овощи и фрукты летом на столичных оптовых рынках в Украине и Польше – "Столичный" и "Бронише".

Об этом написал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

Оказалось, что в Киеве всего 6 наименований продуктов можно купить дешевле, чем в Польше, один товар стоит одинаково и 8 позиций у соседей дешевле.

Для расчетов взяли средние цены, поскольку как в Польше, так и в Украине на этих рынках названные продукты можно было купить еще дешевле, а именно до 20%.

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На рынке "Столичный" в Киеве оказались дешевле арбуз, цена которого была 4,6 гривен за килограмм, кабачок, который продавали по 6 гривен, капуста и яблоки – по 6 гривен, огурец – 12,5 гривен, виноград – 27,5 гривен.

Эти продукты в Варшаве в среднем стоят: арбуз – 16,7 гривен, кабачок – 14 гривен, капуста – 6,4 гривен, яблоки – 9,4 гривен, огурец – 14,2 гривен, виноград – 28,4 гривен.

Равная цена в наших странах была на помидор, который в среднем стоит 6 гривен.

При этом польский "Бронише" может похвастаться дешевой картошкой – по 5 гривен за килограмм, свеклой – по 5,7 гривен, укропом – по 6,4 гривен, луком – по 6,7 гривен, сливой – по 7 гривен, морковью – по 12,4 гривен, салатом – по 26,6 гривен и петрушкой – по 35,5 гривен. В Киеве на эти выходные цены на них были такие: молодой картофель – по 5,5 гривен, лук – по 7 гривен, свекла – по 7,5 гривен, слива – по 10 гривен, морковь – по 15 гривен, петрушка и укроп – по 50 гривен и салат – по 60 гривен за килограмм.