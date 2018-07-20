Эксперты высоко оценили камеру "убийцы флагманов" смартфона OnePlus 6
Смартфон OnePlus 6 стал одним из самых интересных смартфонов года. Его уже окрестили "убийцей флагманов", ведь он получил мощные характеристики по доступной стоимости.
Об этом пишет wylsa.com.
Эксперты из DxOMark протестировали камеру смартфона и оценили ее работу в 96 баллов. К примеру, это на 2 балла выше, чем работа камеры iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8, но на один балл хуже iPhone X, Huawei Mate 10 Pro и Xiaomi Mi Mix 2s.
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Так, качество фото эксперты оценили в 100 баллов, а видео всего на 88.
Как снимает OnePlus 6
В частности, неплохие фотографии делает смартфон в условиях недостаточного освещения. Правда, с портретным режимом смартфон справляется не очень хорошо.
OnePlus 6 очень качественные фото
А вот видео OnePlus 6 делает на порядок ниже, чем качество фотографий. Например, проблемы возникают при съемке в плохом освещении. Одна из самых больших проблем – недостаточная детализация. Также эксперты выделяют избыточную резкость при записи в темноте.
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