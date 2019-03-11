Экспорт украинского оружия: какие страны покупают и сколько от продаж зарабатывает государство

За время войны на Донбассе Украина продала за границу бронетранспортеры, вертолеты, танки, ракетные комплексы и самолеты. Основной доход прибыли для изготовления оружия идет из-за рубежа, а не от украинской армии, из-за ограниченности бюджета. Если наши заводы перестанут продавать за границу, то они не смогут производить для армии.

Ежегодно Госслужба публикует данные экспортного контроля в отношении готовой техники, сообщает "Радио Свобода".

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В 2014 году и 2015 году в Украине Нигерия купила 23 танка Т-72 и 12 гаубиц Д-30.

В 2016 году в Конго отправили 25 танков Т64БВ-1, в Объединенные Арабские Эмираты – 108 бронированных машин БРДМ-2, в Индонезию – 5 БТР-4, еще 34 бронетранспортера БТР-3 – в Таиланд.

В 2017 году, согласно официальным данным по проданной бронетехнике, количество продаж уменьшилось – 16 танков "Оплот" для Таиланда.

За 2018 год статистики пока нет.



Статистика экспорта военной техники

Когда мы говорим об экспорте завершенных образцов военной техники, то он может происходить только после того, как предприятие удовлетворило потребности государственного оборонного заказа в интересах Вооруженных сил Украины. Поэтому у нас сегодня структура экспорта изменилась,

– объяснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Expess Сергей Згурец.

Украинская оборонка имеет три составляющие экспортной деятельности:

Поставка новой и старой техники, если это позволяет Министерство обороны Украины и Генштаб. Совместные разработки новых образцов в интересах иностранных заказчиков. Обслуживание экс-советской техники.

Государственная компания "Спецтехноэкспорт" сообщала о подписании в 2018 году контрактов с 30 странами. Главными экспортными партнерами были: Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея.

В этих странах очень много старой советской техники, и эту технику нужно модернизировать. Но для того, чтобы ее модернизировать, нужны конструкторы, которые есть только в России, Украине,

– прокомментировал президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Вадим Кодачигов.

Что касается европейского рынка, то он в украинском экспорте оружия составляет лишь несколько процентов. Выделить можно сотрудничество с Польшей в 2016 году, например, тогда продали 40 управляемых авиационных ракет.

Эти ракеты может поставить или Украина, или Россия. Понятно, что Польша сейчас у России их покупать не будет. Польша поняла первой, что ей стратегически важно работать с Украиной, потому ведется ряд совместных разработок,

– рассказал бывший заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Денис Гурак.

Гурак оценил прибыль украинского экспорта оружия от одного до двух миллиардов долларов в год. Половина этой суммы – деньги частных компаний, которые готовы производить больше, но жалуются на коррупцию и на то, что государство в этом бизнесе действует как посредник.