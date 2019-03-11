19:22
11 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Экспорт украинского оружия: какие страны покупают и сколько от продаж зарабатывает государство

      163 Читати новину українською
      Украинское оружие на экспорт
      Украинское оружие на экспорт / inpress.ua

      За время войны на Донбассе Украина продала за границу бронетранспортеры, вертолеты, танки, ракетные комплексы и самолеты. Основной доход прибыли для изготовления оружия идет из-за рубежа, а не от украинской армии, из-за ограниченности бюджета. Если наши заводы перестанут продавать за границу, то они не смогут производить для армии.

      Ежегодно Госслужба публикует данные экспортного контроля в отношении готовой техники, сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Опубликован рейтинг экспорта оружия: какое место заняла Украина

      В 2014 году и 2015 году в Украине Нигерия купила 23 танка Т-72 и 12 гаубиц Д-30.

      В 2016 году в Конго отправили 25 танков Т64БВ-1, в Объединенные Арабские Эмираты – 108 бронированных машин БРДМ-2, в Индонезию – 5 БТР-4, еще 34 бронетранспортера БТР-3 – в Таиланд.

      В 2017 году, согласно официальным данным по проданной бронетехнике, количество продаж уменьшилось – 16 танков "Оплот" для Таиланда.

      За 2018 год статистики пока нет.

      Експорт зброї
      Статистика экспорта военной техники

      Когда мы говорим об экспорте завершенных образцов военной техники, то он может происходить только после того, как предприятие удовлетворило потребности государственного оборонного заказа в интересах Вооруженных сил Украины. Поэтому у нас сегодня структура экспорта изменилась,
      – объяснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Expess Сергей Згурец.

      Украинская оборонка имеет три составляющие экспортной деятельности:

      1. Поставка новой и старой техники, если это позволяет Министерство обороны Украины и Генштаб.
      2. Совместные разработки новых образцов в интересах иностранных заказчиков.
      3. Обслуживание экс-советской техники.

      Государственная компания "Спецтехноэкспорт" сообщала о подписании в 2018 году контрактов с 30 странами. Главными экспортными партнерами были: Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея.

      В этих странах очень много старой советской техники, и эту технику нужно модернизировать. Но для того, чтобы ее модернизировать, нужны конструкторы, которые есть только в России, Украине,
      – прокомментировал президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Вадим Кодачигов.

      Что касается европейского рынка, то он в украинском экспорте оружия составляет лишь несколько процентов. Выделить можно сотрудничество с Польшей в 2016 году, например, тогда продали 40 управляемых авиационных ракет.

      Эти ракеты может поставить или Украина, или Россия. Понятно, что Польша сейчас у России их покупать не будет. Польша поняла первой, что ей стратегически важно работать с Украиной, потому ведется ряд совместных разработок,
      – рассказал бывший заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Денис Гурак.

      Гурак оценил прибыль украинского экспорта оружия от одного до двух миллиардов долларов в год. Половина этой суммы – деньги частных компаний, которые готовы производить больше, но жалуются на коррупцию и на то, что государство в этом бизнесе действует как посредник.

      blog_ava
      Свежие прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: победу пророчат Нидерландам
      сегодня
      7746
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Экспорт Оружие
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко vs націоналісти: гра з вогнем
      сегодня , 18:17 Порошенко vs націоналісти: гра з вогнем
      Наталя Ромашова 915
      Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      сегодня , 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      136
      Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      сегодня , 11:00 Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      371
      Неоправданные ожидания: победы и провалы мэра Виталия Кличко
      сегодня , 17:51 Неоправданные ожидания: победы и провалы мэра Виталия Кличко
      90
      Світова фінансова криза у 2019 році: чи варто хвилюватися українцям
      сегодня , 17:30 Світова фінансова криза у 2019 році: чи варто хвилюватися українцям
      Тетяна Острікова 169
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Главные события пятницы, 4 октября
       4 октября 2013 , 23:30
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Известный украинский комментатор раскритиковал игру сборной Украины под руководством Шевченко
       1 сентября 2018 , 17:13
      Зинченко не покинет Манчестер Сити в январе – клуб не отпустит украинца
       27 ноября 2018 , 16:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук