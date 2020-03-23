Экспресс-тесты на коронавирус доставят во все области в течение 23 марта, – Аваков

По Украине уже доставляют экспресс-тесты для выявления коронавируса. До конца суток 23 марта Нацгвардия обеспечит ими все области.

Тесты накануне поступили в Украину из Китая. Об их распространении по регионами сообщил в фейсбуке министр внутренних дел Арсен Аваков.

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По его словам, утром 23 марта Нацгвардия в сопровождении медиков начала доставлять тест-системы на коронавирус в области.

К концу дня понедельника (23 марта – 24 канал) достаточное количество тестов будет во всех областях страны,

– написал Аваков.

Доставку осуществляют авиацией и спецавтомобилями.

Что известно о помощи Китая?Самолет Вооруженных сил Ил-76 ночью 23 марта приземлился в аэропорту "Борисполь". В нем из китайского Гуанчжоу привезли тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2 и медицинские маски. В частности, доставили 250 тысяч экспресс-тестов, а также тесты ПЦР для подтверждения инфицирования коронавируса в лаборатории.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.

Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки . В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки. Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.



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