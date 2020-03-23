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      Экспресс-тесты на коронавирус доставят во все области в течение 23 марта, – Аваков

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      Аваков о доставке экспресс-тестов на коронавирус в области / liga.net

      По Украине уже доставляют экспресс-тесты для выявления коронавируса. До конца суток 23 марта Нацгвардия обеспечит ими все области.

      Тесты накануне поступили в Украину из Китая. Об их распространении по регионами сообщил в фейсбуке министр внутренних дел Арсен Аваков.

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      По его словам, утром 23 марта Нацгвардия в сопровождении медиков начала доставлять тест-системы на коронавирус в области.

      К концу дня понедельника (23 марта – 24 канал) достаточное количество тестов будет во всех областях страны,
      – написал Аваков.

      Доставку осуществляют авиацией и спецавтомобилями.

      Что известно о помощи Китая?Самолет Вооруженных сил Ил-76 ночью 23 марта приземлился в аэропорту "Борисполь". В нем из китайского Гуанчжоу привезли тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2 и медицинские маски. В частности, доставили 250 тысяч экспресс-тестов, а также тесты ПЦР для подтверждения инфицирования коронавируса в лаборатории.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

      коронавірус правила
      Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Нацгвардія Арсен Аваков Министерство внутренних дел
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