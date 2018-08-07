Экстравагантные платья подруг невест, от которых невозможно сдержать смех

Мода меняется каждый год. Особенно это прослеживается в свадебных трендах. Но в погоне за трендами невесты могут изрядно удивить гостей свадьбы.

Каждого года журналы показывают новые тренды в мире свадебной моды. Платья, цвета и флористика – стилисты оригинально воплощают самые взыскательные прихоти невест. Но иногда любительское воплощение советов экспертов может изрядно насмешить людей. Это продемонстрировала BoredPanda.

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Платья из штор, с необычными принтами и кроем – такими предстают подруги невест, которые выбрали экстравагантную одежду. Наряд они, в основном, украшали шляпками. Вероятно, так невесты хотели добавить к образам подруг аристократичности, а взамен насмешили не только гостей праздника, но и пользователей сети.



Забавные свадебные наряды



Одежда подружек невест



Экстравагантные платья для подруг невест



Неудачные наряды на свадьбу



Платье с удивительным принтом



Подруги невест



Свадебный тренд



Экстравагантные свидетельницы на свадьбе