Экстравагантный Сергей Полунин снялся для немецкого Vogue: фото
Знаменитый украинский танцор Сергей Полунин снялся для июльского номера немецкого Vogue.
В фотосессии под названием "Современное искусство" Сергей позировал в нетипичных образах, в частности, в белье.
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Для съемки Полунин использовал танцевальные движения, которые добавили динамики черно-белым кадрам.
Вместе с Сергеем в проекте участвовала модель Фран Саммерс. Авторами фотосессии стал дуэт фэшн-фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенце.
Сергей Полунин для Vogue Germany
Источник: 24 Канал
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