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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Экстравагантный Сергей Полунин снялся для немецкого Vogue: фото

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Сергей Полунин для Vogue Germany
Сергей Полунин для Vogue Germany

Знаменитый украинский танцор Сергей Полунин снялся для июльского номера немецкого Vogue.

В фотосессии под названием "Современное искусство" Сергей позировал в нетипичных образах, в частности, в белье.

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Для съемки Полунин использовал танцевальные движения, которые добавили динамики черно-белым кадрам.

Вместе с Сергеем в проекте участвовала модель Фран Саммерс. Авторами фотосессии стал дуэт фэшн-фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенце.

Сергей Полунин для Vogue Germany

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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