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Экстремал из Запорожья отправился в плавание на сапборде, чтобы собрать деньги для больных

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Покорить весь Днепр на единой доске – на такое достижение замахнулся Антон Бондаренко. Он отправился в экстремальную поездку на сапборде преодолев 800 километров.

После трех недель водных путешествий, Антона встретили в Херсоне. Он решил покорить Днепр на сапборде – специальной доске для плавания с одним веслом. Херсон стал девятым городом, куда причалил сапбордист. Все вещи уместились в паре водостойких мешков.

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"Была ситуация, когда я просто спал на воде", – вспоминает сапбордист Антон Бондаренко.

В каждом городе экстремал оставляет наклейку

За время путешествия Антон преодолел уже пять водохранилищ. Говорит, что именно эти участки дались тяжелее всего. В каждом городе экстремал оставляет символическую наклейку. На ней – его маршрут. Экспедиция Антона Бондаренко – благотворительная. По дорогой сапбордист собирает деньги для семьи знакомых, которые страдают генетической болезнью.

Нужен аппарат Аташерова, который поможет им жить. На встрече с журналистами и в социальных сетях я рассказываю об их проблеме. Поэтому каждый желающий может сделать свое пожертвование,
– рассказал сапбордист Антон Бондаренко.

Антон Бондаренко преодолел почти 800 километров, впереди – еще 200. Экстремальная экспедиция может стать Национальным рекордом. Финиширует сапбордист в Одессе уже через считанные дни. Там его будут встречать представители Национальной Книги рекордов Украины, чтобы зафиксировать очередное достижение.


Херсон стал 9 городом в путешествии Антона Бондаренко

Теги: Новости Украины Новости Херсона Волонтеры
Источник: 24 канал
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