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Экстремальное развлечение и вечеринка: Уилл Смит рассказал, как отпразднует свой юбилей

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Уилл Смит
Уилл Смит

Голливудский актер Уилл Смит уже готовится к празднованию своего 50-го дня рождения. 25 сентября знаменитость примет участие в экстремальном развлечении и проведет вечеринку.

Уилл Смит – один из самых популярных актеров в Голливуде. Как и в фильмах, звезда любит делать экстремальные и непредсказуемые поступки, удивляя своих поклонников в сети. Так, Уилл Смит сходил на свидание с настоящим роботом и станцевал на крыше моста в Будапеште.

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Но это не все сюрпризы, которые Уилл Смит реализует до 50-летия. Мужчина на свой юбилей, 25 сентября, намерен прыгнуть в Большой каньон. Уилл Смит сделает это с вертолета, привязав свои ноги к специальному канату.

Необычную затею актер соединит с благотворительностью. Уилл Смит предложил поклонникам прыгнуть вместе с ним в Большой каньон. Для этого люди примут участие в розыгрыше, приобщиться к которому смогут те, кто совершит пожертвование в размере 10 долларов на образовательную программу Global Citizen.

Кроме прыжка с Уиллом Смитом, победитель сможет пообщаться с семьей актера и с самим именинником. Для сторонника знаменитость закажет и оплатит жилье и перелет в штат Аризона, где расположен Большой каньон.

Смотрите видео-обращение Уилла Смита о праздновании дня рождения:

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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