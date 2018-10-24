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      Экстремальные развлечения и салон красоты: супружество Бекхэмов показало яркий отдых с детьми

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      Дэвид и Виктория Бекхэм
      Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото из соцсетей

      По приглашению герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл знаменитое голливудское супружество Бекхэмов отправилось в солнечную Австралию. На отдых Дэвид и Виктория поехали со своими детьми.

      Знаменитости приняли участие в открытии "Игр непокоренных" в Сиднее. Однако после того, как Виктория и Дэвид Бекхэмы поддержали своих королевских друзей, решили превратить поездку в настоящий семейный отдых с увлекательными развлечениями.

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      Известно, что в понедельник, 22 октября, экс-футболист повел своих сыновей кататься на квадроциклах и покорять мост. Экстремальные развлечения для подростков Круза и Ромео он устроил в парке Glenworth Valley Outdoor Adventures, расположенном в часе езды от Сиднея.

      Очень особенный день: была возможность взять сыновей на вершину гавани,
      – похвастался Дэвид Бекхэм, добавив фото.

      Дэвид Бекхэм с сыновьями Крузом и Ромео / фото из соцсетей

      Экстремальные развлечения Бекхэмов / фото из соцсетей

      Вместе с тем Виктория Бекхэм и ее дочь Харпер выбрали в Сиднее другие развлечения. Звезда показала снимок, на котором она с девочкой рассматривает свежий выпуск журнала Vogue, главной героиней которого стала виктория Бекхэм.

      Девчачий день в Сиднее, – лаконично написала она.


      Виктория Бекхэм с дочкой Харпер / соцсети

      К слову, пока пара находится в Австралии, их поместье в Великобритании едва не ограбили. Неизвестные посреди дня пытались проникнуть в дом, однако им помешали посетители ресторана, что расположен неподалеку дома Бекхэмов. Сейчас правоохранители устанавливают имена грабителей, а Дэвид Бекхэм усилил охрану поместья.

      Теги: Австралия LifeStyle отдых Виктория Бекхэм
      Источник: 24 Канал
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