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      Экстремальный Ghostemane презентует новый альбом в Киеве

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      Ghostemane выступит в Украине
      Ghostemane выступит в Украине

      Американский андерграундный рэпер Ghostemane выступит в Киеве 4 февраля в клубе Atlas.

      Эрик Гоуст (настоящее имя музыканта) приедет в Украину не с пустыми руками.В этот раз рэпер презентует новый альбома N/O/I/S/E, который неожиданно выпустил в начале октября. Впрочем, так он делает со всеми своими релизами, которых насчитывается до трех-четырех в год. До этого у Эрика был 12-месячный перерыв, чтобы перевести дух и собраться с силам.

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      Пластинка названа аббревиатурой N/O/I/S/E, что означает "No One Is Safe from Evil" содержит 12 треков продолжительностью полчаса. Настроение релиза можно понять по обложке. На ней изображена рука с раздутыми венами, которая держит потертую, но очень зазубренную пилу.

      Ghostemane выделяется среди других рэперов, потому что исполняет песни под треповый бит. Музыкант не ограничивает себя одним жанром и продолжает экстремально придумывать что-то новое. Каждый его трек – синтез хип-хопа, дэт-метала, блэк-метала, хард-рока и хардкора. На эту музыку Ghostemane "подсадил" брат. Она дала силы справиться со смертью отца и стала толчком к будущей карьере.

      Первые треки Эрик Гоуст выпустил в 2014. Сегодня на счету рэпера больше, чем 15 релизов, а качество треков остается на высоте.

      Длинноволосый, в татуировках и неулыбчивый рэпер в очередной раз продемонстрирует своим украинским фанам силу музыку. Концерты Ghostemane – полная темнота, в которую изредка врывается неоновый свет. Теснота, постоянное напряжение и пот стекает по шее за воротник. И, конечно, прыжки в сочетании с недетским слэмом. Много слэма. Пластинка N/O/I/S/E даст фору по беспощадному звуковому шаманизму.

      Моя цель – двигаться дальше, совмещая жанры и создавая что-то для всех слушателей: независимо от того ты поклонник блэк-метала, хип-хопа или даже индастриала,
      – повторяет артист в каждом из своих интервью.


      Ghostemane выступит в Киеве

      В апреле этого же года эксцентричный Эрик Гоуст уже давал концерты в Киеве. Тогда хип-хоп рэпер собрал фанатов в клубе Closer, который был переполнен. На этот раз андерграундный рэпер берет новую высоту и соберет киевский клуб Atlas 4 февраля 2019 года.

      Кто такой Ghostemane? Эрик Гоуст (настоящее имя музыканта) родился 15 апреля 1991 года. Известный американский рэпер, который прославился за свой нетипичный стиль исполнения песен и сочетание хип-хопа с другими жанрами. Песни артиста наполнены текстами о мистике, убийствах, демонах и бесах. Среди самых известных треков: "Retrograde", "Andromeda", "Venom" и "Mercury". Последняя набрала более 90 миллионов просмотров на YouTube.

      Ghostemane "Mercury" – смотрите видео:

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Концерты Афиша
      Источник: 24 Канал
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