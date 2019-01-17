Экзорцизм вместо лечения: как онкобольную лечили святой водой

Женщину из американского штата Нью-Мексико, у которой был рак, поливали святой водой и упрятали в психиатрическую больницу.

У 39-летней Лорины Гутьеррес были совсем необычные симптомы, сопровождающие рак яичников — галлюцинации, паранойя. Женщина считала, что за ней кто-то следит, пишет New York Post.

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Несколько раз ежедневно женщина подвергалась судорогам.

Муж Лорины решил, что в нее вселились бесы, он поливал ее святой водой. Это не помогло, поэтому он отвел женщину к психиатру.

Эксперт предположил, что Лорина переживает депрессию или нервный срыв. После того, как женщина напала на мужа, ее забрали в психическую больницу. А уже через неделю ее перевели в привычную больницу, медики диагностировали у нее опухоль яичника размером 15 сантиметров.



39-летняя Лорина Гутьеррес

Врачи обнаружили редкое заболевание —анти-NMPA рецепторный энцефалит.

Анти-NMPA рецепторный энцефалит – что это? Это энцефалит, который вызван антителами к NMPA-рецепторам. Реакцией иммунной системы является воспалительный процесс в мозге.

Из-за этой болезни женщине было сложно ходить и говорить, ей необходима была помощь, чтобы поесть.

После двухмесячного лечения у женщины началась ремиссия. Судороги и проблемы с психикой исчезли, ее выписали из больницы. Женщина вернулась к нормальной жизни. Несмотря на это, врачи предупредили Лорину о возможном возобновлении болезни после кажущегося полного выздоровления (рецидив).

Рецидив – что это? Это период хронической болезни, во время которого временно ослабляются или полностью исчезают проявления заболевания.

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