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      Экзорцизм вместо лечения: как онкобольную лечили святой водой

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      Онкобольную лечили святой водой
      Онкобольную лечили святой водой / Фото из открытых источников

      Женщину из американского штата Нью-Мексико, у которой был рак, поливали святой водой и упрятали в психиатрическую больницу.

      У 39-летней Лорины Гутьеррес были совсем необычные симптомы, сопровождающие рак яичников — галлюцинации, паранойя. Женщина считала, что за ней кто-то следит, пишет New York Post.

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      Несколько раз ежедневно женщина подвергалась судорогам.

      Муж Лорины решил, что в нее вселились бесы, он поливал ее святой водой. Это не помогло, поэтому он отвел женщину к психиатру.

      Эксперт предположил, что Лорина переживает депрессию или нервный срыв. После того, как женщина напала на мужа, ее забрали в психическую больницу. А уже через неделю ее перевели в привычную больницу, медики диагностировали у нее опухоль яичника размером 15 сантиметров.

      39-річна Лоріна Гутьєррес
       39-летняя Лорина Гутьеррес

      Врачи обнаружили редкое заболевание —анти-NMPA рецепторный энцефалит.

       
      Анти-NMPA рецепторный энцефалит – что это?
      Это энцефалит, который вызван антителами к NMPA-рецепторам. Реакцией иммунной системы является воспалительный процесс в мозге.

      Из-за этой болезни женщине было сложно ходить и говорить, ей необходима была помощь, чтобы поесть.

      После двухмесячного лечения у женщины началась ремиссия. Судороги и проблемы с психикой исчезли, ее выписали из больницы. Женщина вернулась к нормальной жизни. Несмотря на это, врачи предупредили Лорину о возможном возобновлении болезни после кажущегося полного выздоровления (рецидив).

       
      Рецидив – что это?

      Это период хронической болезни, во время которого временно ослабляются или полностью исчезают проявления заболевания.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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