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      "Электоральный Майдан": лучше сменить власть с помощью выборов, чем через революцию, – политолог

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      Порошенко и Зеленский
      Порошенко и Зеленский

      Следствием возможной нелегитимной победы на президентских выборах действующего главы государства Петра Порошенко может стать серьезный политический кризис.

      Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      "Уже сейчас существует ощущение нелегитимности вероятной победы Порошенко, и оно может усилиться. В случае, например, сомнительного выхода во второй тур или сомнительной победы в нем оппозиция будет это опровергать, выступать с критикой в ​​адрес президента. И это усилит эффект нелегитимности его победы. Следствием такой победы Порошенко может стать серьезный, глубокий политический кризис", – заявил Владимир Фесенко.

      Также он считает, что политический кризис может повлечь акции протеста в стране.

      "Сейчас очень много агрессии в обществе. Поджоги магазинов "Рошен" связаны с агрессивными настроениями относительно власти в широком смысле и в отношении Порошенко – в узком. Масштабы возможных протестов после президентских выборов могут быть меньше, чем предыдущие великие революции. Но эти протесты могут стать более острыми и радикальными, жесткими и агрессивными", – отметил политолог.

      Однако, по словам эксперта, вероятная победа Владимира Зеленского на выборах президента может стать своеобразным "электоральным Майданом" и альтернативой традиционной революции.

      "Оптимальным выходом был бы "электоральный Майдан", когда критические настроения людей из-за смены руководителя государства и излома нынешней политической системы и построения новой можно реализовать через выборы. Лучше пусть они реализуются через выборы, чем через улицу – масштабную, острый политический кризис. В этом смысле "электоральный Майдан", проявлением которого может быть победа Зеленского, может стать оптимальной альтернативой традиционному Майдану", – считает Владимир Фесенко.

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      Теги: Петр Порошенко Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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