Электрокамины: как правильно выбрать для вашего дома

Хотя уже наступила теплая пора и завершился отопительный сезон, но о тепле зимой следует думать заранее. Безусловно, лучшим вариантом станет электрокамин. Почему стоит выбрать именно электрокамин, как правильно выбрать и какие у него преимущества, читайте далее.

Почему Вам подойдет именно электрокамин

Если Вы приобрели электрокамин, то сделали правильно. Прежде всего электрокамины хорошо вписываются в любой интерьер, поскольку могут иметь классический вид или быть в стиле хайтек или лофт. Кроме того, существуют напольные, настенные, 3D, 5D и камины в виде электропечи. Также электрокамины можно переносить и даже брать с собой. Поэтому он станет прекрасным дополнением какого угодно дизайна и даже выключенным будет очень стильным на вид.

Для владельцев городских квартир, независимо от того, на каком этаже она расположена, электрокамин станет идеальным вариантом, потому что потребность в дымоходе отпадает сама собой. Также электрокамин является довольно безопасным, поскольку нет открытого пламени, поэтому можно не бояться, что ваш ребенок получит ожоги. В то же время он полностью имитирует классический камин, в частности видом пламени, звуком потрескивания дров и функцией обогрева.

Какие же преимущества имеет электрокамин

Электрический камин имеет немалое количество положительных характеристик. Главным преимуществом таких каминов является то, что их можно установить самостоятельно и в любом помещении. Во-вторых, электрокамины питаются от электросети, а это гораздо дешевле, чем запасаться дровами. Да и думать о самих дровах уже не будет необходимости. Кроме того, их не нужно регулярно чистить от сажи и других продуктов горения.

Да и управлять ими легко, и это можно делать даже с помощью смартфона. Модели более дорогого ряда имеют еще ряд дополнительных функций, как, к примеру, таймер включения/выключения, регулирование обогрева с помощью термостата, звуковые эффекты, очистка/фильтрация воздуха и так далее.

Не менее важна и польза для здоровья по сравнению с дровяными каминами. К примеру, 3D-камины имеют парогенератор, который, кроме иллюзии настоящего огня и дыма, еще и выполняет функцию увлажнителя воздуха. Такие электрокамины подойдут особенно тем людям, у кого кто-то из членов семьи страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей. А все из-за того, что он не сушит воздух, а наоборот увлажняет его. В то же время эта влага совсем не вредит мебели или стенам.

Как правильно выбрать электрокамин

Перед тем, как выбирать электрокамин, прежде всего следует обратить внимание на:

– объем отапливаемого помещения (конечно, вариант декора рассматривать можно, но лучше подойти с практической стороны);

– габариты электрокамина;

– внешний вид (правда же, так хочется, чтобы камин гармонично сочетался с интерьером, а про их типы мы писали выше);

– материал топки (топка – камера для топлива).

В основном, электрокамины имеют два блока: очаг и портал. Для тех, кто хочет сделать камин центром помещения или вписать его в загородный интерьер, оптимальным будет второй вариант. То есть это не просто электрокамин, а еще и конструкция, которая может имитировать настоящий камин с необходимым антуражем. Это могут быть кирпичные или каменные стены, деревянные и кованные вставки для классического варианта или необычной формы конструкция из металла для интерьеров хайтек, а также всевозможные приспособления и место для дров. Однако, по размерам такие камины намного больше чем сам корпус, поэтому требуют приставного расположения – чаще всего помогает в этом стена.

Относительно первого варианта, то особенностью встроенных каминов является то, что их необходимо встраивать в стену или мебель. Такие камины имеют крепления, с помощью которых их и можно встроить. Если Вы выбрали встроенный камин, у Вас отпадает необходимость учитывать общий интерьер помещения, в котором он будет располагаться.

Можно рассмотреть и вариант монтажа электрокамина в подготовленную фальш-стену из гипсокартона. Оформленный таким образом камин будет надежно зафиксирован и будет иметь эффектный вид. Заметим, что это не требует значительных финансовых затрат и будет актуальным, если создаете интерьер в стиле минимализма.

Подобрать подходящую модель электрокаминов Вам помогут официальные представители фирмы Dimplex. Просмотреть модели можно на сайте Dimplex.ua или вживую в Киеве на улице Обсерваторной, 13/15. Телефон: (044)-592-90-50.