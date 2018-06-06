Электрокар Tesla Model X взял на буксир 130-тонный самолет и установил новый рекорд Гиннеса
Електрокросовер Model X от Tesla смог взять на буксир 130-тонный самолет Boeing. Официальная цифра разрешенного веса прицепа для Tesla Model X – 2,5 тонны. Но, оказалось, для Tesla это не предел. Электромобиль с легкостью протянул Boeing на расстояние 300 метров и тем самым установил новый рекорд Гиннеса.
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Источник: 24 Канал
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