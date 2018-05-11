Электрокар Tesla попал в смертельную аварию

Во Флориде произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla Model S. В ДТП погибли двое подростков.

Об этом пишет издание Reuters.

Электрокар на большой скорости врезался в бетонную стену и загорелся.

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Сейчас местная прокуратура собирает всю информацию о трагическом ДТП. Для расследования инцидента отправили четырех детективов.

Тем временем представители Tesla заявили, что маловероятно, чтобы автопилот был включен во время инцидента. Правда добавили, что не видели журнала автомобиля.

"Мы еще не получили журналы транспортного средства, и информация, которой мы располагаем, указывает на высокую скорость и на то, что автопилот не был задействован во время аварии", – сказано в сообщении Tesla.

Напомним, в марте этого года в аварию со смертельным исходом попал электрокар Tesla Model X, тогда компания подтвердила, что автопилот был включен во время столкновения. Автомобиль был настроен так, чтобы игнорировать мелкие предметы на трассе, например мусор. Однако, эта функция дала сбой, поэтому, когда автопилот увидел женщину, он решил не тормозить.