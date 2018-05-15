Электромобиль Tesla на автопилоте въехал в пожарную машину

Инцидент произошел в американском штате Юта. Во время движение на автопилоте электромобиль Tesla въехал в машину пожарной команды.

Об этом сообщает телеканал "112-Украина" со ссылкой на Associated Press.

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По данным агентства, в результате инцидента никто не пострадал.

Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически перестраиваться, парковаться и избегать столкновений.

Однако, представители компании неоднократно предупреждали владельцев электромобилей Tesla, что при использовании автопилота, они все равно должны быть внимательными и следить за дорогой.

Напомним, в марте этого года в аварию со смертельным исходом попал электрокар Tesla Model X, тогда компания также подтвердила, что автопилот был включен во время столкновения. Автомобиль был настроен так, чтобы игнорировать мелкие предметы на трассе, например мусор. Однако, эта функция дала сбой, и когда автопилот увидел женщину, он решил не тормозить.